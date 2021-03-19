Источник материала: Хартия'97

Ученые раскрыли причину загадочных ультрафиолетовых сияний на Юпитере 19.03.2021, 11:07

На Юпитере замечены загадочные сияния, которые происходят на двух полюсах планеты.

Ученым удалось раскрыть причину их появления благодаря прибору ультрафиолетового спектрографа NASA «Юнона», пишет lenta.ua .

Было зафиксировано рождение штормов на рассвете полярных сияний, что уникально для этого космического тела. Явление сопровождается временными проявлениями света на двух полюсах – происходит повышение яркости и увеличение аврорального овала. Исследование этого процесса затруднялось тем, что с Земли невозможно оценить ночную сторону полюсов. Установлено, что рассветные бури зарождаются на темной половине Юпитера и при его вращении перемещается на дневную. Там сияние становится ярче, выпуская в космос 100-1000 гигаватт ультрафиолетового света.

Как отмечают ученые, юпитерские рассветные штормы похожи на земные суббури. Последние возникают из-за кратковременных возмущений в магнитосфере, высвобождая энергию в ионосферу. Сходство является удивительным, поскольку магнитосферы двух планет имеют радикальные отличия. Открытие позволит специалистам изучить факторы, влияющие на появление полярного сияния на планетах внутри Солнечной системы и за ее пределами.

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