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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Леонид Злотников: Печатный станок в Беларуси включен, впереди - гиперинфляция и хаос в экономике Власти взяли курс на Венесуэлу.

– Я бы сказал, что ситуация не так опасна, потому что сокращение 2020г. не большое, около 5%. Запас ЗВР сейчас – больше 7 миллиардов. Опасно будет тогда, когда ЗВР сократится до 3,5 - 4 миллиарда.Можно говорить, что какой-то запас над последней чертой есть. Другое дело, что надолго его может не хватить.– Бюджет зависит от критичности ситуации в экономике. Рассматривать один бюджет смысла нет.Ситуация напряженная. В 2019-2020 гг. практически полностью прекратились российские субсидии белорусской экономике (в 2015г. например, они составляли около $5 млрд. Затем постепенно снижались ). Кроме того, в силу разных обстоятельств, усложнились условия внешних заимствований.– Конечно, долг еще не такой большой в процентах от ВВП, как в других странах, в том числе, к примеру, в США, но достаточно высокий. Все обсуждают внешние долги одного только государства. А есть еще долги банков и предприятий. Но проблема не только и не столько в величине долга, сколько в способности страны его вернуть. А вот это серьезная проблема.Особенно напряженная сложилась ситуация на рынке «евробондов», там для нас высокий и неподъемный процент. Я сомневаюсь, что правительство возьмет взаймы на рынке евробондов меньше, чем под 10% годовых. Белорусская экономика не сможет вернуть такие долги. Да, опасаться дефолта стоит – не только, потому что долги, но и потому что контроль Нацбанка над денежной массой и инфляцией сейчас снижен. Это произошло не по воле Национального банка, а по воле власти.Не забудем также , что в 2019-2020гг. практически полностью прекратились российские субсидии белорусской экономике (в 2015г. например, они составляли около $5 млрд). Кроме того, в силу разных обстоятельств, усложнились условия внешних заимствований.Поэтому, да, опасения дефолта могут оправдаться.— Его уже включили 30 лет тому назад. Мы наблюдаем рост цен, который является результатом работы этого станка. Отмечу, что печатный станок в Беларуси был включен с первых лет независимости страны и с тех непрерывно работает. Цены за этот период выросли более, чем в миллиард раз.– Должен быть баланс между массой денег в обращении и количеством товаров и услуг, которые производит экономика страны плюс импорт. Представьте себе ситуацию, когда власти одномоментно в 2 раза увеличат зарплату и пособия, а количество товаров в продаже остается неизменным. В этом случае цены возрастут в 2 раза, т. е. деньги обесценятся. А если цены не возрастут, то полки магазинов опустеют.Печатный станок в Беларуси был включен с первых лет независимости и с тех непрерывно работает. Первые белорусские деньги обесценились до сих пор, более чем в миллиард раз. По этому показателю мы далеко обогнали почти все страны планеты за исключением, пожалуй, Зимбабве, где дошли до купюр достоинством в сто миллиардов зимбабвийских долларов. Последние белорусские деньги, пущенные в оборот c 2015 года уже обесценились на 75%, а к лету 2021г. они обесценятся в 2 раза в результате инфляции.Известный экономист Кейнс утверждал, что плохое правительство прибегает к помощи печатного станка. В Беларуси станок включался из благих намерений – поддержать рост зарплаты. За 2011-2020 гг. средняя зарплата выросла, по данным Белстата, с 1,217 млн. рублей в 2010 году (460 долларов) до 1290 рублей (531 долл.) в 2020 году,Рост реальной зарплаты за 2011-2019 гг. составил, по данным Белстата, 176,6% (рост на 76,6%,, в долларах зарплата возросла на 15%). Рублевая зарплата выросла в 1,76 раза (в долларах - в 1,15 раза). Пенсии выросли в 1,5 раза.Но что удивительно, ВВП за это период выросло лишь на 10,6%, ,продукция промышленности – на 18%, сельского хозяйства -17,8%, производительность труда по ВВП – на 13,9%.(последнее-уникальный случай). Очевидно, что упомянутый рост ВВП происходил не за счет собственных ресурсов.Если экономика производит продуктов и услуг для потребления лишь на15- 20% больше, а потребления страны при этом возрастает на 50-70%, то источник роста не только в инфляции. Кроме инфляционной волны, которая идет с некоторым лагом вслед за необоснованным повышением доходов населения и обесценивает их, в Беларуси сработали и другие факторы незаработанного повышения доходов.Во первых это субсидии России, которые после 2015 года ( в этом году они составили, напомним, составили около 5 млрд. долл., а за 2015-2020 -10-15 млрд. долл. ) и постепенно сократились к 2020 году почти до нуля.Во- вторых, за счет сокращения инвестиций в основной капитал (за указанный период они сократились на 14.5%,) и сокращения жилищного строительства ( на 37%). В третьих, рост валового внешнего долга страны за 2011-2020 гг. на 13,7 млрд. долл.Мы указали лишь наиболее значимые факторы поддержки на плаву белорусской экономики в последнее десятилетие.В общем ситуация такая, что печатный станок может помочь, Но вброс денег в оборот для поддержки зарплат помогает на 3-5 месяцев, пока вызванная этим вбросом инфляция обесценивает деньги и затем требуется новый вброс денег в еще большем количестве. В общем, это - путь к гиперинфляции и к хаосу в экономике. На этом пути мы придем к состоянию, в котором находится сегодня Венесуэла, строящая социализм 21 века.