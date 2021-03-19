Источник материала: UDF



Николай Карпенков и его дом, Еврорадио

Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек Из них 2,6 тысячи — задолженность, а 7,2 тысячи — пеня.

Из документа следует, что силовик должен заплатить больше 10 тысяч рублей. Из них 2,6 тысячи — задолженность, которая сформировалась за прошлый период, а 7,2 тысячи — пеня на 28 февраля.В товариществе собственников «Радуга-6», где зарегистрирована квартира жены, нам факт задолженности не подтверждают.— У нас нет таких задолженностей. Я не знаю, откуда у вас такая информация. И данные жильцов мы вообще не разглашаем по задолженностям. Это конфиденциальная информация, — говорит председатель товарищества.Но если ввести лицевой счёт из жировки, опубликованной в телеграме, в систему ЕРИП, она автоматически выставит сумму к оплате. По какому-то совпадению эта сумма — 10 055,13 рубля, как в жировке. Имя и адрес плательщика также совпадают с опубликованными в жировке.Кстати, оплатить долг семьи Карпенковых или его часть через ЕРИП может любой человек. Скинутся ли на замминистра МВД те миллионы белорусов, которых, как он утверждает, он защищает?В соцсетях сразу же принялись шутить, что Николай Карпенков присоединился к озвученной в первые дни уличных протестов инициативе не платить коммуналку, чтобы сократить возможности действующих властей по финансированию силовиков. Это, конечно же, не так.Но в доме есть и другие жильцы с крупным долгом в жировках. Например, некто, на которого оформлена одна из квартир, задолжал 1106 рублей. Есть неоплаченные счета на 4572 рубля, 1428 рублей и т. д.После выборов, когда некоторые плательщики решили в знак протеста игнорировать коммуналку, в их квартирах электричество и водоснабжение отключали уже после двух неоплаченных месяцев. Неизвестно, есть ли свет и вода в квартире Карпенковых. Но сумма долга такова, что можно предположить, что они не платят по жировке годами.Может быть, жильцы товарищества «Радуга-6» вместе оплачивают какие-то дорогие услуги или содержание дома обходится в копеечку и такие долги для них — это норма? Может быть. Но мы проверили: на большей части квартир из этого дома долгов нет.Созвониться си получить объяснение из первых уст у Еврорадио не получилось: её мобильный недоступен. Домашний телефон никто не поднял, но мы слышали длинные гудки — то есть его по крайней мере не отключили за неуплату.