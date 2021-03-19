ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек

19.03.2021 11:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек
Николай Карпенков и его дом, Еврорадио
Телеграм-канал Антона Мотолько опубликовал жировку, оформленную на имя Ирины Карпенковой — жены экс-начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, пишет Еврорадио.

Из документа следует, что силовик должен заплатить больше 10 тысяч рублей. Из них 2,6 тысячи — задолженность, которая сформировалась за прошлый период, а 7,2 тысячи — пеня на 28 февраля.

В товариществе собственников «Радуга-6», где зарегистрирована квартира жены Николая Карпенкова, нам факт задолженности не подтверждают.

— У нас нет таких задолженностей. Я не знаю, откуда у вас такая информация. И данные жильцов мы вообще не разглашаем по задолженностям. Это конфиденциальная информация, — говорит председатель товарищества.

Но если ввести лицевой счёт из жировки, опубликованной в телеграме, в систему ЕРИП, она автоматически выставит сумму к оплате. По какому-то совпадению эта сумма — 10 055,13 рубля, как в жировке. Имя и адрес плательщика также совпадают с опубликованными в жировке.

Кстати, оплатить долг семьи Карпенковых или его часть через ЕРИП может любой человек. Скинутся ли на замминистра МВД те миллионы белорусов, которых, как он утверждает, он защищает?

В соцсетях сразу же принялись шутить, что Николай Карпенков присоединился к озвученной в первые дни уличных протестов инициативе не платить коммуналку, чтобы сократить возможности действующих властей по финансированию силовиков. Это, конечно же, не так.

Но в доме есть и другие жильцы с крупным долгом в жировках. Например, некто Максим Николаевич Мирный, на которого оформлена одна из квартир, задолжал 1106 рублей. Есть неоплаченные счета на 4572 рубля, 1428 рублей и т. д.

После выборов, когда некоторые плательщики решили в знак протеста игнорировать коммуналку, в их квартирах электричество и водоснабжение отключали уже после двух неоплаченных месяцев. Неизвестно, есть ли свет и вода в квартире Карпенковых. Но сумма долга такова, что можно предположить, что они не платят по жировке годами.

Карпенков должен больше 10 тысяч рублей за коммуналку? Фактчек

Может быть, жильцы товарищества «Радуга-6» вместе оплачивают какие-то дорогие услуги или содержание дома обходится в копеечку и такие долги для них — это норма? Может быть. Но мы проверили: на большей части квартир из этого дома долгов нет.

Созвониться с Ириной Карпенковой и получить объяснение из первых уст у Еврорадио не получилось: её мобильный недоступен. Домашний телефон никто не поднял, но мы слышали длинные гудки — то есть его по крайней мере не отключили за неуплату.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из них 2,6 тысячи — задолженность, а 7,2 тысячи — пеня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook показала, как видит взаимодействие человека с дополненной реальностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by