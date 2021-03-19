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Белорусский рубль резко укрепился к корзине валют утром 19 марта

19.03.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль резко укрепился к корзине валют утром 19 марта
Иллюстративное фото
Торги в пятницу открылись снижением стоимости корзины валют сразу на 0,29% до минимума за 25 дней. Сильнее всего на это повлиял российский рубль, который подешевел до минимума за две недели.

С начала недели стоимость корзины валют опустилась всего на 0,06%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:17:

Курс доллара поднялся лишь на 0,0008 BYN до 2,6010 BYN/USD — максимума за 9 дней. За последние пять торгов доллар дорожает уже четвёртый раз, но суммарный рост за это время составил не так уж много — всего +0,0078 BYN.

Курс евро опустился на 0,0021 BYN до 3,1061 BYN/EUR. Евро покинул максимум почти за две недели.

За последние 11 торгов евро укреплялся всего дважды, а вот общее снижение за это время составило 0,0468 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0208 BYN до 3,5101 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже третий день. Суммарно рубль РФ за это время подешевел уже на 0,0439 BYN — минимума за 14 дней, а до этого он находился выше максимума за 6,5 месяцев (195 дней).

Московская биржа


Утром на бирже в Москве курс доллара подскочил до 74,44 российских рублей — максимума за десять дней. Напомним, что вчера утром стоимость доллара находилась на 75 копеек ниже.

Курс евро вырос до 88,75 российских рублей — максимума за две недели, а ещё в среду утром стоимость евро находилась на минимуме за 8 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс доллара поднялся лишь на 0,0008 BYN до 2,6010 BYN/USD — максимума за 9 дней.
 
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