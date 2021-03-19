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Лев и Скорпион

Козерог и Близнецы

Рак и Овен

Овен и Телец

Стрелец и Рыбы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Союз каких знаков зодиака астрологи считают несовместимым Союз таких знаков зодиака приводит к вечной борьбе за лидерство.

Некоторые знаки зодиака могут вместе образовывать сочетание огня и воды. В любви они лишают друг друга энергии, тем самым ухудшая отношения. Астрологи рассказали, союз каких знаков может вызвать настоящую бурю.Союз таких знаков зодиака приводит к вечной борьбе за лидерство. Однако победителем в таком случае не будет никто, ведь вряд ли представители признают свое поражение. Львы привыкли, что власть в основном у них, поэтому будут удивлены, когда встретятся с вольными и непредсказуемыми Скорпионами. Представитель Водной стихии в свою очередь будет обрушивать свое недовольство на Льва.Между этими знаками зодиака нет ничего общего. Суровость Козерогов никак не совмещается с жизнерадостностью и беззаботностью Близнецов. Воздушный знак живет в своих эмоциях, и следуют исключительно за ними. Козероги же предпочитают думать только головой, поэтому легкий образ Близнецов покажется им бесполезным.Овны являются слишком напористыми и буйными личностями, поэтому на фоне беззащитных Раков они кажутся настоящими зверями. Если Овен хочет проявить любовь, то сделает это страстно. Нежного Рака, ожидающего от второй половинки заботы, такое поведение не впечатлит.Астрологи называют это союзом самых упертых людей. Овен привык быть лидером, а Телец в свою очередь не собирается никому уступать. Столкнувшись лбами, каждый не станет идти на компромисс и искать мирный путь примирения. Любознательность Овнов всегда тянет их на приключения, когда Тельцы предпочитают проводить время дома, укутавшись в одеяло.Воздушные Рыбы всегда привыкли летать в облаках, когда Стрельцы предпочитают здраво оценивать любую ситуацию. Дело в том, что представитель Водной стихии живет постоянно на своей волне. Стрельцы в свою очередь не понимают бесполезных мечтаний Рыб.