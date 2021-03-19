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Союз каких знаков зодиака астрологи считают несовместимым
Источник материала: UDF
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Лев и Скорпион
Союз таких знаков зодиака приводит к вечной борьбе за лидерство. Однако победителем в таком случае не будет никто, ведь вряд ли представители признают свое поражение. Львы привыкли, что власть в основном у них, поэтому будут удивлены, когда встретятся с вольными и непредсказуемыми Скорпионами. Представитель Водной стихии в свою очередь будет обрушивать свое недовольство на Льва.
Козерог и Близнецы
Между этими знаками зодиака нет ничего общего. Суровость Козерогов никак не совмещается с жизнерадостностью и беззаботностью Близнецов. Воздушный знак живет в своих эмоциях, и следуют исключительно за ними. Козероги же предпочитают думать только головой, поэтому легкий образ Близнецов покажется им бесполезным.
Рак и Овен
Овны являются слишком напористыми и буйными личностями, поэтому на фоне беззащитных Раков они кажутся настоящими зверями. Если Овен хочет проявить любовь, то сделает это страстно. Нежного Рака, ожидающего от второй половинки заботы, такое поведение не впечатлит.
Овен и Телец
Астрологи называют это союзом самых упертых людей. Овен привык быть лидером, а Телец в свою очередь не собирается никому уступать. Столкнувшись лбами, каждый не станет идти на компромисс и искать мирный путь примирения. Любознательность Овнов всегда тянет их на приключения, когда Тельцы предпочитают проводить время дома, укутавшись в одеяло.
Стрелец и Рыбы
Воздушные Рыбы всегда привыкли летать в облаках, когда Стрельцы предпочитают здраво оценивать любую ситуацию. Дело в том, что представитель Водной стихии живет постоянно на своей волне. Стрельцы в свою очередь не понимают бесполезных мечтаний Рыб.
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Союз таких знаков зодиака приводит к вечной борьбе за лидерство.
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