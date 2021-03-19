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Эти знаки Зодиака ждут грандиозные перемены в апреле: ищите себя среди избранных!

19.03.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака ждут грандиозные перемены в апреле: ищите себя среди избранных!
Фото: freepik.com
Гороскоп на апрель 2021 сулит трем знакам Зодиака серьезные перемены в разных жизненных сферах - будь то любовь, финансы или карьера. Астрологи советуют не сидеть сложа руки, а брать инициативу и пользоваться благосклонным положением звезд и планет.

Об этом пишет oloveza.

Лев


Для Львов настало время, когда их взгляд должен быть устремлен только вперед. Астрологи советуют не оглядываться и ни о чем не жалеть. При этом не стоит наплевательски относиться к происходящему и оставлять без контроля свои желания. Львы-одиночки не должны упустить шанс, который дается чуть ли не раз в жизни. Вы можете встретить человека, брак с которым принесет огромное счастье и гармонию.

Дева


В профессиональной сфере Дев ожидает серьезный рост. Наконец-то вам подвернется проект, достойный вашей энергии и амбиций. Месяц весьма хорош и для тех Дев, которые хотят поменять место работы - вы получите много хороших предложений. В выходные отвлекайтесь и проводите время со второй половинкой, а также уделите внимание своему здоровью, особенно - нервам.

Козерог


Месяц принесет перемены Козерогам, которые работают сами на себя. После долгого застоя вам наконец-то удастся сдвинуть дело с мертвой точки и даже заработать приличную сумму. Как бы ни хотелось спустить эту сумму на развлечения, отложите деньги - в будущем вам не повредит запас финансовой прочности.
 
 
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