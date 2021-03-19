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Склонял 17-летнюю девушку к занятию проституцией

19.03.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сентябре 2019 года 26-летний мужчина родом из Лепельского района познакомился с 17-летней (на то время) девушкой в социальных сетях и на протяжении нескольких месяцев склонял ее к занятию проституцией. О том, что девушка несовершеннолетняя, парню было известно. Во время первой и единственной встречи с потенциальным клиентом (им оказался милиционер) пара была доставлена в отделение для разбирательства.

После долгих месяцев в ходе личных встреч и переписок парень склонял девушку к добровольному оказанию услуг. То, что девушке было всего 17 лет, ему было известно. Но было условие, что часть «прибыли» молодой человек будет забирать себе. Также он искал для нее клиентов — размещал объявления в интернете, переписывался с многочисленными потенциальными клиентами, обсуждал с ними условия встречи для оказания вышеуказанных услуг, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Склонял 17-летнюю девушку к занятию проституцией

В ночь с 1 на 2 ноября 2019 года обвиняемый привез девушку на своем автомобиле к месту встречи с потенциальным клиентом, в роли которого выступал сотрудник милиции. После обсуждения стоимости услуг милиционер пошел снимать деньги в банкомате. Но вернулся без денег, а с коллегами. Пара была доставлена в отдел для разбирательства.

Таким образом, считается, что «обвиняемый по независящим от него обстоятельствам не довел до конца свой преступный умысел, направленный на организацию и использование занятия проституцией заведомо для него несовершеннолетней».

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что мужчина в 2018—2019 годах изготовил четыре порнографических изображения, которые отправил в ходе переписок в социальных сетях различным людям.

Склонял 17-летнюю девушку к занятию проституцией

По результатам расследования 26-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч. 2 ст. 171-1 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он судим не был. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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В сентябре 2019 года 26-летний мужчина родом из Лепельского района познакомился с 17-летней (на то время) девушкой в социальных сетях и на протяжении нескольких месяцев...
 
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