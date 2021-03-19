Microsoft отложила выход совершенно новой Windows

Источник материала: Onliner

В первой половине этого года Microsoft планировала выпустить совершенно новую Windows 10X. Отметим, что эта ОС имеет мало общего с нынешней «десяткой» и по сути разрабатывалась с нуля. Поэтому никакого тяжелого наследства в лице остатков Windows 95 или XP там нет. Ресурс Windowscentral пишет , что корпорация решила перенести релиз платформы на вторую половину 2021 года.

Изначально Windows 10X разрабатывалась с упором на устройства с двумя экранами либо с одним гибким дисплеем. Однако затем Microsoft сместила фокус на классические устройства с одним экраном. При этом речь идет в первую очередь о недорогих рабочих компьютерах.

К преимуществам новинки относят ее скорость — система будет выходить из режима так же быстро, как MacBook с чипом M1. Но есть нюанс — ОС не будет поддерживать традиционные Win32-приложения. Запускать устаревшее ПО можно будет с помощью облачных сервисов и Windows Virtual Desktop.