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Немцы представили «спортивный» вариант Volkswagen Transporter
Источник материала: Onliner
Компания Volkswagen представила уникальную версию своего коммерческого микроавтобуса Transporter T6.1. Судя по внешнему обвесу, машину можно было бы назвать GTI, но немцы скромно добавили Sportline к официальному названию.
Автомобиль построен на базе топовой версии «Транспортера» Highline. Бус получил новый бампер с имитацией больших воздухозаборников. По периметру кузова нашлось место «юбкам». Сзади нарисовался стильный спойлер, а штатные диски были заменены 18-дюймовыми с новым дизайном. Ну и вишенка на торте — фирменная красная полоска на решетке радиатора.
Впрочем, в спорткар Т6.1 не превратился, хотя он по-прежнему — один из самых быстрых серийных бусов в Европе. Под капотом расположен штатный 2-литровый турбодизель мощностью 204 л. с. Мотор работает в паре с «роботом» DSG. Разгон до сотни — 8,9 секунды. У машины занижена подвеска, что должно положительно сказаться на управляемости.
Примечательно, что Sportline будет серийной версией. Но только для Великобритании. Там клиентам предложат как грузовую, так и пассажирскую версии Т6.1 с таким обвесом.
серебристый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
красный, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
зеленый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Компания Volkswagen представила уникальную версию своего коммерческого микроавтобуса Transporter T6.1. Судя по внешнему обвесу, машину можно было бы назвать GTI, но немцы...
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