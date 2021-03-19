Немцы представили «спортивный» вариант Volkswagen Transporter

Источник материала: Onliner

Компания Volkswagen представила уникальную версию своего коммерческого микроавтобуса Transporter T6.1. Судя по внешнему обвесу, машину можно было бы назвать GTI, но немцы скромно добавили Sportline к официальному названию.

Автомобиль построен на базе топовой версии «Транспортера» Highline. Бус получил новый бампер с имитацией больших воздухозаборников. По периметру кузова нашлось место «юбкам». Сзади нарисовался стильный спойлер, а штатные диски были заменены 18-дюймовыми с новым дизайном. Ну и вишенка на торте — фирменная красная полоска на решетке радиатора.





Впрочем, в спорткар Т6.1 не превратился, хотя он по-прежнему — один из самых быстрых серийных бусов в Европе. Под капотом расположен штатный 2-литровый турбодизель мощностью 204 л. с. Мотор работает в паре с «роботом» DSG. Разгон до сотни — 8,9 секунды. У машины занижена подвеска, что должно положительно сказаться на управляемости.

Примечательно, что Sportline будет серийной версией. Но только для Великобритании. Там клиентам предложат как грузовую, так и пассажирскую версии Т6.1 с таким обвесом.