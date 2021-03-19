Тест. Какая вы песня группы «Звери»?

Источник материала: Tut.by

Если в 2000-х вы не пели с друзьями хиты группы «Звери», значит, вы пели их в прошлые выходные. В третий вариант просто не хотим верить: культовая русскоязычная рок-группа уж слишком прочно отпечаталась в культурном коде тех, кто вырос в начале века и смотрел MTV по телевизору, когда еще и интернета-то дома не было. В общем, пришла пора узнать: а если бы вы были только одной песней «Зверей», то какой?