|
Facebook показала, как видит взаимодействие человека с дополненной реальностью
Источник материала: Tut.by
Facebook показала концептуальное видео, в котором демонстрируется видение компании по взаимодействию пользователей с дополненной реальностью. Об этом
Так, в Facebook предлагают управлять AR-элементами с помощью носимых на запястье устройств, которые — по крайней мере в теории — могут считывать мысли и давать управление «наложенными» на реальный мир объектами.
В
Но тут важно понимать — до реализации подобного проекта еще далеко. Майк Шропфер (Mike Schroepfer), глава отдела технологического отдела Facebook, заявил, что сейчас разработка находится на самых ранних стадиях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Facebook предлагают управлять AR-элементами с помощью носимых на запястье устройств, которые - по крайней мере в теории - могут считывать мысли и давать управление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)