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Facebook показала, как видит взаимодействие человека с дополненной реальностью

19.03.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Facebook показала концептуальное видео, в котором демонстрируется видение компании по взаимодействию пользователей с дополненной реальностью. Об этом говорится в посте компании.

Так, в Facebook предлагают управлять AR-элементами с помощью носимых на запястье устройств, которые — по крайней мере в теории — могут считывать мысли и давать управление «наложенными» на реальный мир объектами.

В 3DNews добавляют: в видео показывается носимое на запястье устройство, способное считывать нейронные сигналы мозга, поступающие на руки пользователя, когда тот пытается ими что-то сделать. Например, взять какой-то объект, напечатать какой-то текст на клавиатуре, перелистать ленту новостей, сообщений и т. п. Теоретически эти сигналы можно перевести в набор команд, которые будут воспроизводить нужные пользователю действия в среде виртуальной или дополненной реальности.

Но тут важно понимать — до реализации подобного проекта еще далеко. Майк Шропфер (Mike Schroepfer), глава отдела технологического отдела Facebook, заявил, что сейчас разработка находится на самых ранних стадиях.

 
Теги: Новости
 
 
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В Facebook предлагают управлять AR-элементами с помощью носимых на запястье устройств, которые - по крайней мере в теории - могут считывать мысли и давать управление...
 
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