В Беларуси ограничили доступ к сайту «Голос»

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 19 марта, примерно в 10−11 часов утра, читатели, которые пользуются услугами МТС, стали сообщать, что не могут зайти на сайт инициативы «Голос». Страница пока открывается у других операторов.



Скриншот сайта https://golos2020.org/dialog

Скриншот сайта https://golos2020.org/dialog

При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». Либо же страница просто не загружается.

То есть сайт попал в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» от 19 марта. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.

Напомним, что 18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью.

Генпрокуратура предлагала заблокировать сайт платформы «Голос» еще в начале августа 2020 года.