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В Беларуси ограничили доступ к сайту «Голос»
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 19 марта, примерно в 10−11 часов утра, читатели, которые пользуются услугами МТС, стали сообщать, что не могут зайти на
При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». Либо же страница просто не загружается.
То есть сайт попал в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» от 19 марта. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.
Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам
Напомним, что 18 марта Светлана Тихановская
Генпрокуратура
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