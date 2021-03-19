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На гродненском «Химволокне» срывается план из-за нехватки рабочих. Кто там сейчас нужен и сколько платят

19.03.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Филиал «Гродно Азота», завод «Химволокно», столкнулся с проблемой недоукомплектованности рабочим персоналом. По этой причине предприятие отстает от плана по выпуску одного из основных видов продукции — кордных тканей. Эта проблема была озвучена на оперативном совещании ОАО «Гродно Азот» в пятницу, 12 марта, сообщает «Вечерний Гродно» со ссылкой на газету «Гродненский Химик».


Фото: «Вестник Белнефтехима»

Как пишет газета «Гродненский Химик», по площадке филиала «Завод Химволокно» имеются вопросы в отставании от плана в выпуске кордных тканей в связи с недоукомплектованностью персоналом. Генеральный директор потребовал от кадровой службы принять исчерпывающие меры для решения этой проблемы и доложить о стабилизации производства.

Так кто же на данный момент нужен «Химволокну»? Сейчас в списке вакансий — более 20 позиций. Заводу нужны аппаратчики, водители погрузчиков, лифтеры, машинисты различных машин, операторы агрегатов, перемотчики нити, транспортировщики, чистильщики. Самая высокооплачиваемая должность — оператор агрегата формования, вытяжки текстурирования и намотки (формование) 6-го разряда. В первый месяц работы специалисту обещают платить 1133 рубля, а при стаже свыше 1 года — 2063 рубля.

 
Теги: Гродно
 
 
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Филиал «Гродно Азота», завод «Химволокно», столкнулся с проблемой недоукомплектованности рабочим персоналом.
 
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