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На гродненском «Химволокне» срывается план из-за нехватки рабочих. Кто там сейчас нужен и сколько платят
Источник материала: Tut.by
Филиал «Гродно Азота», завод «Химволокно», столкнулся с проблемой недоукомплектованности рабочим персоналом. По этой причине предприятие отстает от плана по выпуску одного из основных видов продукции — кордных тканей. Эта проблема была озвучена на оперативном совещании ОАО «Гродно Азот» в пятницу, 12 марта,
Как пишет газета «Гродненский Химик», по площадке филиала «Завод Химволокно» имеются вопросы в отставании от плана в выпуске кордных тканей в связи с недоукомплектованностью персоналом. Генеральный директор потребовал от кадровой службы принять исчерпывающие меры для решения этой проблемы и доложить о стабилизации производства.
Так кто же на данный момент нужен «Химволокну»? Сейчас в
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На гродненском «Химволокне» срывается план из-за нехватки рабочих. Кто там сейчас нужен и сколько платят
Филиал «Гродно Азота», завод «Химволокно», столкнулся с проблемой недоукомплектованности рабочим персоналом.
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