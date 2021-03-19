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«Ротор» уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера

19.03.2021 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ротор» на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В настоящее время волгоградская команда, набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место, располагаясь в зоне стыковых матчей. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует участие в следующем розыгрыше чемпионата, составляет 8 очков.

Хацкевич возглавил «Ротор» в 2019 году. До этого специалист работал в киевском «Динамо», сборной Беларуси, «Витебске», минском «Динамо», а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Ротор» на своем официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению...
 
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