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СК Беларуси обвиняет блогера Мотолько во взаимоотношениях с представителями других государств
Источник материала: АФН
Следственный комитет Беларуси перевел блогера Антона Мотолько в статус обвиняемого по уголовному делу, в том числе за связи с представителями других стран.
«Прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу; в МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РБ.
Кроме того, переданы материалы о признании Telegram-канала блогера на территории Беларуси экстремистским; в Министерство информации направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу.
«Следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности», - подчеркивается в сообщении СК РБ.
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Следственный комитет Беларуси перевел блогера Антона Мотолько в статус обвиняемого по уголовному делу, в том числе за связи с представителями других стран.
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