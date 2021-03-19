Беларусь сменит «дудочку» на еще один «миллионник»

Претендент от Беларуси на участие в «Евровидении» группа «Галасы ЗМеста» работает над новой песней для конкурса, и «милионник» будут слушать по всей Европе.

Об этом заявил глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Он отметил, что ранее авторы уже «одну песню-миллионник», а теперь, «уже очень скоро», все услышат «еще одну песню-миллионник», которую будут слушать по всей Европе.

Напомним, ранее Беларусь представила на «Евровидение» песню «Я научу тебя», которую исполняла группа «Галасы ЗМеста». Однако организаторы конкурса предложили заменить композицию.

Однако 11 марта Европейский вещательный союз сообщил Белтелерадиокомпании, что эта песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе, потому что не соответствует его правилам. Было предложено представить «какой-то иной вариант».

На вечер 11 марта песня на youtube-канале Галасы Зместа набрала 66 тысяч просмотров, 4,5 тысяч лайков, 12 тысяч дизлайков и более 7 тысяч комментариев, в основном негативных.

Затем стало известно , что Национальная телерадиокомпания Беларуси ведет непрекращающийся диалог с Европейским вещательным союзом (правообладателем конкурса песни «Евровидение»).

Эйсмонт же отметил, что категорически настаивает на отсутствии какого-либо политического подтекста у ранее представленной песни.

По словам руководителя музыкальной группы «Галасы ЗМеста» Дмитрия Бутакова, «никакой политический смысл туда (в песню, с которой планировали участвовать в конкурсе) не закладывался».

«Галасы ЗМеста» - это новый проект барановичских кавээнщиков, он появился осенью 2020 года. Группа исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

Александр Лукашенко 13 марта заявил, что Беларусь должна представить другую песню на конкурс. Он считает, что запрет "только добавит авторитета" группе, добавив, что сейчас "начинают поджимать Беларусь по всем фронтам".