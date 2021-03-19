Телеграф . В пресс-службе СК заявили, что прокурором города Минска уже санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет





Следственный комитет направил документы в МВД для организации его розыска, в том числе межгосударственного (то есть и на территории России).





Также следователи Минска передали в «компетентные органы» материалы о признании Telegram-канала блогера на территории Беларуси "экстремистским". Также СК отправил в министерство информации документы «для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу»





В СК рассказали, что пытаются проанализировать взаимоотношения Антона Мотолько с членами Координационного совета, представителями других государств и международных организаций «в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности».





По каким уголовным статьям заведено дело, в СК в этот раз не уточнили.





«Столько поздравлений даже на День рождения не присылали»

Напомним, что в пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили еще 10 марта, что в «ближайшее время» намерены объявить в розыск Антона Мотолько. Это один из самых популярных белорусских блогеров и автор телеграм-канала «МотолькоПомоги».





Тогда там объявили, что блогер виновен в совершении таких преступлений:





- массовые беспорядки;





- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;





- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;

создание экстремистского формирования;





- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.





Сам блогер отреагировал на обвинения с иронией: «Столько поздравлений мне даже в день рождения не присылали. Ну, не зря не люблю дни рождения».





На данный момент, на его тг-канал подписаны более 130 тысяч человек.





порадовал по случаю заявления СК подписчиков новой композицией «Толька Матолька». А дуэт белорусской оперной певицы Маргариты Левчук и гитариста Андрея Паука под названием «Красная зелень»





Песню посмотрели на Youtube более 456 тысяч раз, клип получил 54.9K лайков (98.1% от всех оценок).





«Мы чэсна перыжываем, што харошы ж вродзе чалавек Антон Матолька, але ўгалоўнік жэстачайшы. Інтэрполька абізацельна вышукае Матольку!» — говорится в комментарии авторов произвдения.