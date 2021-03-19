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СК требует объявить блогера Мотолько "экстремистом" и заблокировать его тг-канал

19.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В управлении Следственного комитета по городу Минску решили вынести постановление о привлечении известного белорусского блогера Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу.

СК требует объявить блогера Мотолько "экстремистом" и заблокировать его тг-канал
В пресс-службе СК заявили, что прокурором города Минска уже санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет Телеграф.

Следственный комитет направил документы в МВД для организации его розыска, в том числе межгосударственного (то есть и на территории России).

Также следователи Минска передали в «компетентные органы» материалы о признании Telegram-канала блогера на территории Беларуси "экстремистским". Также СК отправил в министерство информации документы «для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу»

В СК рассказали, что пытаются проанализировать взаимоотношения Антона Мотолько с членами Координационного совета, представителями других государств и международных организаций «в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности».

По каким уголовным статьям заведено дело, в СК в этот раз не уточнили.

«Столько поздравлений даже на День рождения не присылали»

Напомним, что в пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили еще 10 марта, что в «ближайшее время» намерены объявить в розыск Антона Мотолько. Это один из самых популярных белорусских блогеров и автор телеграм-канала «МотолькоПомоги».

Тогда там объявили, что блогер виновен в совершении таких преступлений:

- массовые беспорядки;

- возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;

- организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;
создание экстремистского формирования;

- действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Сам блогер отреагировал на обвинения с иронией: «Столько поздравлений мне даже в день рождения не присылали. Ну, не зря не люблю дни рождения».

На данный момент, на его тг-канал подписаны более 130 тысяч человек.

А дуэт белорусской оперной певицы Маргариты Левчук и гитариста Андрея Паука под названием «Красная зелень» порадовал по случаю заявления СК подписчиков новой композицией «Толька Матолька». 

Песню посмотрели на Youtube более 456 тысяч раз, клип получил 54.9K лайков (98.1% от всех оценок).

«Мы чэсна перыжываем, што харошы ж вродзе чалавек Антон Матолька, але ўгалоўнік жэстачайшы. Інтэрполька абізацельна вышукае Матольку!» — говорится в комментарии авторов произвдения.
 
Теги: Минск
 
 
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В управлении Следственного комитета по городу Минску решили вынести постановление о привлечении известного белорусского блогера Антона Мотолько в качестве...
 
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