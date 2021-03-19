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Обыски у пинских журналистов Ярошука и Якимуша
Источник материала: Партизан
Утром 19 марта перестали выходить на связь два пинских журналиста издания "Медиа-Полесье". Об этом пресс-службе
В 6.30 неизвестные стали ломиться в дверь к видеокорреспонденту Андрею Якимушу. Об этом он успел сообщить коллеге.
Обыск также происходит дома у журналиста Виктора Ярошука. С чем могут быть связаны обыски у пинских журналистов, пока не известно.
Оба ранее отбыли "сутки" по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях.
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Утром 19 марта перестали выходить на связь два пинских журналиста издания "Медиа-Полесье". Об этом пресс-службе БАЖ рассказала главный редактор издания Светлана...
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