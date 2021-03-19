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Обыски у пинских журналистов Ярошука и Якимуша

19.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 19 марта перестали выходить на связь два пинских журналиста издания "Медиа-Полесье". Об этом пресс-службе БАЖ рассказала главный редактор издания Светлана Гарда.



В 6.30 неизвестные стали ломиться в дверь к видеокорреспонденту Андрею Якимушу. Об этом он успел сообщить коллеге. 

Обыск также происходит дома у журналиста Виктора Ярошука. С чем могут быть связаны обыски у пинских журналистов, пока не известно.

Оба ранее отбыли "сутки" по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях.
 
 
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Утром 19 марта перестали выходить на связь два пинских журналиста издания "Медиа-Полесье". Об этом пресс-службе БАЖ рассказала главный редактор издания Светлана...
 
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