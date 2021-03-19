Нацбанк не дает деньги под низкие ставки: это новый августовский кризис?

Myfin.by ответил старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук. Нацбанк выделил банкам менее 7% от запрошенных денег во время кредитного аукциона. Чем это объяснить? Новый кризис ликвидности? Почему уровень спроса взлетел даже выше августовского и стоит ли опасаться августовского взлета курса? На эти вопросы специально дляответил старший научный сотрудник BEROC





Что произошло?

В среду прошел кредитный аукцион по поддержке ликвидности, на котором был установлен рекорд, заставляющий если не испугаться, то заволноваться. Дело в том, что банки попросили рекордные 3,7 млрд рублей, а Нацбанк и не подумал удовлетворять их запросы даже на десятую часть! Регулятор в итоге выделил всего лишь 250 млн рублей.





Любопытно, что даже в кризисный август регулятор был более щедр – тогда банки просили их поддержать на 2,5 млрд рублей. Очевидно, опасаясь краха рубля, уже заглянувшего в пропасть, Нацбанк тогда удовлетворил заявки примерно на треть – на 900 млн рублей.





Почему регулятор в этот раз практически полностью проигнорировал просьбы банков, и почему они попросили так много – даже больше, чем в «пожарном» августе? В стране новый кризис ликвидности? Эти вопросы мы адресовали финансовому эксперту Дмитрию Круку.





Зри в корень – закредитованность госсектора

– Произошедшее можно объяснить тем, что Нацбанк продолжает бороться с инфляцией зажиманием ликвидности, поэтому и дал только 250 млн рублей или меньше 7% от всех заявок.





А огромный спрос объясняется в первую очередь тем, что Нацбанк поддерживает уровень ставок, сейчас не соответствующий рыночному, который существенно выше.





Для чего Национальный банк это делает? Ответ прост – для поддержки госпредприятий. И большой разницы нет – это собственная инициатива регулятора или же на него оказывается давление, следствием которого является такое положение.





Почему Нацбанк поддерживает госпредприятия тоже понятно – потому что многие выданные им кредиты напрямую привязаны к ставке рефинансирования.





И ее повышение – это дополнительные затраты на обслуживание долгов как самих предприятий, многие из которых (БМЗ – свежий громкий пример) и с этой нагрузкой не справляются, так и для бюджета, который часто превышает соответствующий процент на расходы.





Именно это было ключевой причиной того, что ставка рефинансирования не была повышена и были проигнорированы инфляционные показатели последних месяцев.





В итоге сейчас Нацбанк вынужден зажимать ликвидность, а банки, что естественно при таком уровне ставок, хотят получить больше денег.





Понуждение к кредитам

Стоит ли опасаться августовского развития событий на валютном рынке?





– Тогда регулятор боролся с попытками банков спекулировать на валютном рынке, сегодня ситуация иная. Нацбанк зажимает ликвидность чтобы хоть как-то воспрепятствовать росту инфляции. Это сам по себе достаточно архаичный механизм управления ликвидностью, но Нацбанк от недостатка выбора пришел к такому механизму, у которого (по его мнению) нет альтернатив.





В итоге регулятор при имеющихся ограничениях хоть как-то пытается удержать разогнавшуюся инфляцию, уровень которой он проигнорировал при принятии недавнего решения по ставке рефинансирования.





То есть банки просят денег не потому, что их мало?





– Дело в том, что банки понуждают активно выдавать кредиты, по крайней мере компенсировать возвращаемые, чтобы кредитная задолженность не сокращалась. При этом резкий отток депозитов из банковской системы был для банков очень чувствительным, и в результате в создавшихся условиях они свои кредитные портфели вынуждены не то что не наращивать, а зажимать.





Но от них требуют иного.





А так как госбанки по-другому действовать не могут, то в этой ситуации абсолютно логично обращаются к Нацбанку за дополнительными деньгами. С ликвидностью у большинства банков на самом деле ситуация по-прежнему очень напряженная.