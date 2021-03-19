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Израильская компания Cellebrite отказалась продавать в Беларусь технологии по взлому телефонов
Источник материала: Партизан
Израильская компания Cellebrite, выпускающая программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов, решила остановить продажи в Беларусь.
Как пишет Haaretz, гендиректор компании Йосси Кармил заявил, что Cellebrite «помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в ходе уголовных расследований и гражданских процессов», пишет
При этом компания, по его словам, регулярно пересматривает свою политику, «чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами».
В августе 2020 года издание Haaretz утверждало, что Cellebrite сотрудничает с правоохранительными органами и госструктурами многих стран мира, в том числе в Беларуси.
Издание
Первая такая закупка случилась в 2013 году, последняя — в мае 2019-го, когда СК закупил обновление «аналитической программы для обработки значительного объема информации, содержащейся в мобильных устройствах» и соединительные кабели с аксессуарами для программного обеспечения Cellebrite UFED 4PC.
«Поставщиком программного обеспечения выступала беларусская компания ООО «АйПи ТелКом».
Технологии Cellebrite позволяют спецслужбам получить доступ к смартфонам в обход стандартных методов защиты.
Haaretz отмечает, что прекращения сотрудничества компании с властями России и Беларуси добивался юрист и правозащитник Эйтай Мак, который давно занимается поисками неправомерного применения израильских технологий за рубежом.
Ранее ему удалось заставить Cellebrite отказаться от сотрудничества с китайской полицией после подавления акций протеста в Гонконге.
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Израильская компания Cellebrite, выпускающая программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов, решила остановить продажи в Беларусь.
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