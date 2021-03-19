100 лет со дня окончания советско-польской войны: история подписания Рижского договора

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сто лет исполнилось Рижскому договору. 18 марта 1921 года в Риге подписали документ, положивший конец польско-советской войне. Ценой перемирия стал раздел Беларуси. Почти половина этнической территории отошла Польской республике. О событиях столетней давности рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Цена мирного договора. Десятки историков из разных стран встретились, чтобы переосмыслить трагический для Беларуси день 18 марта 1921 года – заключение Рижского соглашения.

«Мы должны обращать внимание на возвращение этих событий в школьные учебники. Вот такие события как подписание Рижского договора – без учета интересов и мнения белорусского народа. Нельзя забывать, нужно постоянно помнить и изучать. И максимально доносить обществу, стране и соседям», – заявил директор института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза.

Переговоры о мире длились полгода. Противники были истощены и стремились остановить потери. Польско-советская война шла третий год. Встречи – напряженные, и часто неофициальные, почти всегда шли без представителей БССР. В итоге мир заключили, но Беларусь почти 20 лет была разделена на две части – Западную и Восточную.

«Поляки вынуждены были отступать несколько в своих претензиях, в том числе финансово-экономических. Потому что хотели скорейшего заключения мира. В том числе и в советской делегации. Иоффе [советский дипломат] предписывалось идти на всяческие уступки, в том числе территориальные. За счет белорусских земель», – объяснила кандидат исторических наук Ольга Боровская.

Договор гарантировал белорусам национально-культурные права. Но началось ополячивание. Закрывались белорусские школы. Православных притесняли. Белорусов не брали на госслужбу.

Результатом шовинистской пропаганды стали сожженные деревни. В 1946-м под командованием польского офицера на Белосточине белорусские села уничтожались вместе с жителями. Как минимум 79 человек были зверски убиты.

«Ромуальд Райс Бурый, так называемый Проклятый солдат, устроил геноцид белорусского народа. Белорусов уничтожали по этническому и религиозному признаку. Белорус, православный – значит ты будешь убит. Поляки сознательно не допускали промышленного развития Западной Беларуси. Уже к 1939-му году был готов план переселения на территорию Беларуси сотен тысяч поляков с центральной Польши», – рассказал историк, политолог, публицист, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Ромуальд Райс для белорусов палач и преступник. В 1949 году был казнен за геноцид. Но в этом году в польской школе Бреста на дне проклятых солдат детям рассказывали о его «героизме». Учреждение в тот день посетил консул Генерального консульства Польши. После чего МИД Беларуси потребовал его покинуть страну.