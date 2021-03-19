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100 лет со дня окончания советско-польской войны: история подписания Рижского договора
19.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сто лет исполнилось Рижскому договору. 18 марта 1921 года в Риге подписали документ, положивший конец польско-советской войне. Ценой перемирия стал раздел Беларуси. Почти половина этнической территории отошла Польской республике. О событиях столетней давности рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Цена мирного договора. Десятки историков из разных стран встретились, чтобы переосмыслить трагический для Беларуси день 18 марта 1921 года – заключение Рижского соглашения.
Переговоры о мире длились полгода. Противники были истощены и стремились остановить потери. Польско-советская война шла третий год. Встречи – напряженные, и часто неофициальные, почти всегда шли без представителей БССР. В итоге мир заключили, но Беларусь почти 20 лет была разделена на две части – Западную и Восточную.
«Поляки вынуждены были отступать несколько в своих претензиях, в том числе финансово-экономических. Потому что хотели скорейшего заключения мира. В том числе и в советской делегации. Иоффе [советский дипломат] предписывалось идти на всяческие уступки, в том числе территориальные. За счет белорусских земель», – объяснила кандидат исторических наук Ольга Боровская.
Договор гарантировал белорусам национально-культурные права. Но началось ополячивание. Закрывались белорусские школы. Православных притесняли. Белорусов не брали на госслужбу.
Результатом шовинистской пропаганды стали сожженные деревни. В 1946-м под командованием польского офицера на Белосточине белорусские села уничтожались вместе с жителями. Как минимум 79 человек были зверски убиты.
Ромуальд Райс для белорусов палач и преступник. В 1949 году был казнен за геноцид. Но в этом году в польской школе Бреста на дне проклятых солдат детям рассказывали о его «героизме». Учреждение в тот день посетил консул Генерального консульства Польши. После чего МИД Беларуси потребовал его покинуть страну.
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Ценой этого перемирия стал раздел Беларуси. Почти половина этнической территории отошла Польской республике.
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