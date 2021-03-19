Израильская фирма отказалась продавать технологии белорусским спецслужбам

Источник материала: Салiдарнасць

Силовикам станет сложнее получить доступ к содержимому телефонов.





Компания Cellebrite объявила о немедленном прекращении экспорта в Россию и Беларусь. Новость была бы рядовой, если не вникать, о какой продукции речь. Израильская фирма – мировой лидер в области решений цифрового интеллекта, она выпускает и поставляет в более чем 140 стран программные комплексы для спецслужб для извлечения данных с мобильных телефонов в рамках расследований, проще говоря, программы для взлома мобильников.

Решение не продавать хакерские технологии, сообщает израильское издание Haaretz, было принято после того, как правозащитники выяснили, что силовики России и Беларуси используют их против меньшинств, демократических активистов и оппозиционных сил.

Последней точкой стало использование программ Cellebrite следственным комитетом РФ для получения компромата против Любови Соболь – юриста Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный.

После того, как документы были обнародованы, Cellebrite прекратила экспорт своих технологий в Беларусь и Россию. Ранее компания отрицала продажу технологий диктатуре, но следователи выяснили, что администрация Лукашенко приобрела и использовала хакерские технологии Cellebrite с 2016 года (информация об этом появлялась и на сайте госзакупок).

«В рамках рабочего процесса мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику по нормативно-правовому соответствию, чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами, – сообщил в ответ на запрос израильских СМИ гендиректор компании Йосси Кармил.