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Израильская фирма отказалась продавать технологии белорусским спецслужбам
19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Силовикам станет сложнее получить доступ к содержимому телефонов.
Компания Cellebrite объявила о немедленном прекращении экспорта в Россию и Беларусь. Новость была бы рядовой, если не вникать, о какой продукции речь. Израильская фирма – мировой лидер в области решений цифрового интеллекта, она
Решение не продавать хакерские технологии,
Последней точкой стало использование программ Cellebrite следственным комитетом РФ для получения компромата против Любови Соболь – юриста Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный.
После того, как документы были обнародованы, Cellebrite прекратила экспорт своих технологий в Беларусь и Россию. Ранее компания отрицала продажу технологий диктатуре, но следователи выяснили, что администрация Лукашенко приобрела и использовала хакерские технологии Cellebrite с 2016 года (информация об этом появлялась и на сайте госзакупок).
«В рамках рабочего процесса мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику по нормативно-правовому соответствию, чтобы обеспечить работу в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами, – сообщил в ответ на запрос израильских СМИ гендиректор компании Йосси Кармил.
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Силовикам станет сложнее получить доступ к содержимому телефонов.
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