СК предъявил обвинения блогеру Антону Мотолько

Управлением Следственного комитета по Минску вынесено постановление о привлечении блогера Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу.



Фото со страницы Антона Мотолько в соцсети

Как сообщает пресс-служба СК, в рамках расследования прокурором Минска санкционировано постановление о применении в отношении Мотолько меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного, — говорится в сообщении. — В компетентные органы переданы материалы о признании Telegram-канала блогера на территории нашей страны экстремистским. В Министерство информации направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу».

По информации пресс-службы СК, следователи «анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности».

10 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Мотолько дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В частности начато дело по ч. 3 ст. 130 УК «в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им телеграм-канала».

«В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении А.Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им телеграм-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК Республики Беларусь», — говорилось в сообщении.

В СК утверждают, что Мотолько, «действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Республики Беларусь, с целью осуществления противоправной деятельности <…> объединил экстремистские группы (так называемые «дворовые чаты»), создал экстремистское формирование и руководит им». Своими действиями, считают следователи, он совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 361-1 УК (создание экстремистского формирования).

Сообщается также, что следователями во взаимодействиями с ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности блогера А.Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 293 (массовые беспорядки) и ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок)» УК.

Комментируя возбуждение уголовного дела, Мотолько написал в своем телеграм-канале: «В целом ничего неожиданного. Про то, что потиху сочиняют материалы к уголовным делам, я знал еще в сентябре (спасибо сестре тети уборщицы из ОАЦ). Что запрашивают в банках данные по моим "активам" и поступлениям (а там тоже все чисто), что при допросе незаконно задержанных людей периодически всплывает моя фамилия в надежде найти хоть какую-то связь. Но всё тщетно».

«9 июля [2020 года] я выехал из Беларуси. Это пришлось сделать по настоятельной просьбе коллег из iSANS Belarus (международная аналитическая инициатива. — БелаПАН), которые опасались моего задержания (как это произошло с Игорем Лосиком 25 июня). Собственно, одна из основных причин, почему я практически никогда не призывал людей к выходам на улицу и т.п., — это то, что я сам не находился в Беларуси. Поэтому я выбрал задачу с распространением информации, расследованиями и сбором инсайдов (с последующей их верификацией). И буду продолжать это делать», — отметил блогер.

Мотолько подчеркнул, что «готов ответить за все свои действия перед судом», однако, по его словам, «это будет объективный и независимый суд в Новой Беларуси». Он заявил, что любит Беларусь и делает «всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться домой».