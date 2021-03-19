Экс-возлюбленная Тимати певица Алекса беременна

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица и инстадива Алекса впервые станет матерью: о беременности экс-подруга Тимати сообщила в своем Instagram.

Участница проекта "Фабрика звезд-4" и первая любовь музыканта Тимати давно пропала с музыкальных радаров: Алекса основала свой бренд украшений и стала инста-блогером. В своих соцсетях девушка рассказывает о своих буднях и делится снимками с бойфрендом фитнес-тренером. Но недавно Алекса решила поделиться самой важной новостью.

В сети обсуждают новую публикацию Алексы в Instagram: звезда призналась, что ждет ребенка от любимого и показала домашний снимок с округлившимся животом.

Певица так и не призналась, на каком сроке находится, но поклонники пришли к мнению, что это далеко не первый триместр.

"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни", - подписала кадр инстадива и призналась, что окунулась в приятную суету, связанную с выбором кроватки, коляски и одежды для малыша.

Напомним, что недавно радость материнства испытали сестра Кейт Миддлтон - Пиппа, а также модели Карли Клосс и Эмили Ратаковски .

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