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Экс-возлюбленная Тимати певица Алекса беременна
19.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица и инстадива Алекса впервые станет матерью: о беременности экс-подруга Тимати сообщила в своем Instagram.
Участница проекта "Фабрика звезд-4" и первая любовь музыканта Тимати давно пропала с музыкальных радаров: Алекса основала свой бренд украшений и стала инста-блогером. В своих соцсетях девушка рассказывает о своих буднях и делится снимками с бойфрендом фитнес-тренером. Но недавно Алекса решила поделиться самой важной новостью.
В сети обсуждают новую публикацию Алексы в Instagram: звезда призналась, что ждет ребенка от любимого и показала домашний снимок с округлившимся животом.
Певица так и не призналась, на каком сроке находится, но поклонники пришли к мнению, что это далеко не первый триместр.
"В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни", - подписала кадр инстадива и призналась, что окунулась в приятную суету, связанную с выбором кроватки, коляски и одежды для малыша.
Напомним, что недавно радость материнства испытали
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32-летняя звезда "Фабрики звезд" пребывает в эйфории и готовится впервые испытать радость материнства.
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