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Как прошли белорусско-российские учения в Нижегородской области – видео

19.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Танкисты, мотострелки, зенитчики, разведчики и артиллеристы отработали действия в наступлении и обороне, повысили навыки применения штатного вооружения и военной техники, а также оборудования фортификационных сооружений.

Двусторонние тактические учения с участием военнослужащих танковой бригады Западного военного округа и военнослужащих Республики Беларусь прошли на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. 

Военные выполнили задачи по ведению боевых действий с выполнением учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, зенитных самоходных установок "Шилка", реактивных систем залпового огня "Град".

После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А "Шмель": были "уничтожены" наступающие резервы условного противника. В свою очередь, экипажи ЗСУ "Шилка" обеспечили прикрытие войск от воздушного удара "противника".

Специалисты радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с подразделениями огневого поражения передавали координаты наиболее важных объектов для их уничтожения. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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После вскрытия радиоэлектронной обстановки, специалисты РЭБ выполнили задачи по искажению навигационного поля и созданию помех системам связи условного противника.

В двусторонних ротных тактических учениях в Нижегородской области, которые продлятся до 20 марта текущего года, принимают участие более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

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