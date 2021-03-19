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Много щуки погибло на водоеме в Поставах – рыба почти разложилась
19.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. В искусственном водоеме в центре Постав обнаружили 55 погибших особей щуки, рассказала Sputnik официальный представитель Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Ольга Громович.
"Водоем (где погибла рыба - Sputnik) небольшой и неглубокий. Рыба, которую удалось собрать, была полуразложившейся. Скорее всего, это последствия зимнего замора, когда мороз несколько раз сменяется оттепелью и наоборот", - пояснила Громович.
По ее словам, рыба погибла где-то месяц назад. Предварительная причина – низкий уровень кислорода в воде. Работники Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля обследовали акваторию, видимых загрязнений не выявили. Они взяли пробы воды для проведения анализов. Результаты станут будут известны 23 марта.
Щука под запретом
По всей Беларуси, кроме Витебской области,
Инспекторы охраны животного и растительного мира ежесуточно проводят рейды по белорусским водоемам. За каждую незаконно добытую особь – штраф 9 базовых (261 рубль). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин (870 рублей) – по ст. 16.25 нового КоАП, который вступил в силу с 1 марта. За особо крупный улове может грозить уголовная ответственность.
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Предварительная причина мора – низкое содержание кислорода в воде, специалисты сейчас исследуют пробы.
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