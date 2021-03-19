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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Cellebrite не будет продавать Беларуси технологии по взлому мобильников Cellebrite регулярно пересматривает и обновляет свою политику.

Гендиректор компанииобъяснил, что Cellebrite регулярно пересматривает и обновляет свою политику, чтобы работа осуществлялась в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.Сотрудничество с белорусскими силовиками компания Cellebrite ранее не подтверждала, но эта информация появлялась на сайте госзакупок.Сообщается, что за то, чтобы прекратить сотрудничество компании с властями Беларуси и России, выступал юрист и правозащитник. Он давно специализируется на поисках неправомерного использования израильских технологий за рубежом.Мак обращал внимание, что в России преследуют оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств. Последней каплей стало дело оппозиционерки: российские власти использовали разработки Cellebrite, чтобы получить доступ к содержимому ее телефонов.