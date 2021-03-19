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Компания Cellebrite не будет продавать Беларуси технологии по взлому мобильников

19.03.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Компания Cellebrite не будет продавать Беларуси технологии по взлому мобильников
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Израильская компания Cellebrite, выпускающая для спецслужб программы по взлому мобильных телефонов, прекращает продажи в Беларусь и Россию, пишет zona.media со ссылкой на израильские СМИ.

Гендиректор компании Йосси Кармил объяснил, что Cellebrite регулярно пересматривает и обновляет свою политику, чтобы работа осуществлялась в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.

Сотрудничество с белорусскими силовиками компания Cellebrite ранее не подтверждала, но эта информация появлялась на сайте госзакупок.

Сообщается, что за то, чтобы прекратить сотрудничество компании с властями Беларуси и России, выступал юрист и правозащитник Эйтай Мак. Он давно специализируется на поисках неправомерного использования израильских технологий за рубежом.

Мак обращал внимание, что в России преследуют оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств. Последней каплей стало дело оппозиционерки Любови Соболь: российские власти использовали разработки Cellebrite, чтобы получить доступ к содержимому ее телефонов.
 
 
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Cellebrite регулярно пересматривает и обновляет свою политику.
 
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