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Компания Cellebrite не будет продавать Беларуси технологии по взлому мобильников
Источник материала: UDF
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Гендиректор компании Йосси Кармил объяснил, что Cellebrite регулярно пересматривает и обновляет свою политику, чтобы работа осуществлялась в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами.
Сотрудничество с белорусскими силовиками компания Cellebrite ранее не подтверждала, но эта информация появлялась на сайте госзакупок.
Сообщается, что за то, чтобы прекратить сотрудничество компании с властями Беларуси и России, выступал юрист и правозащитник Эйтай Мак. Он давно специализируется на поисках неправомерного использования израильских технологий за рубежом.
Мак обращал внимание, что в России преследуют оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств. Последней каплей стало дело оппозиционерки Любови Соболь: российские власти использовали разработки Cellebrite, чтобы получить доступ к содержимому ее телефонов.
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Cellebrite регулярно пересматривает и обновляет свою политику.
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