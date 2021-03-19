Главное в пятницу. Устроившего перформанс перед милицейской машиной Банцера отправили на «химию», обыски у пинских журналистов

Источник материала: Onliner

День в Беларуси начинается не с кофе, а с новостей об обысках и судебной хроники. Итак, сегодня лидера группы Mister X Игоря Банцера осудили на полтора года «химии» за перформанс перед милицейской машиной, а у пинских журналистов прошли обыски. Кроме того, МИД Дании заявил, что будет называть нашу страну Беларусью, а не Белой Россией. Обо всем этом рассказываем подробнее чуть ниже.

Лидера группы Mister X Игоря Банцера осудили на полтора года «химии»

Суд Ленинского района Гродно 19 марта вынес приговор по уголовному делу музыканта и шоумена Игоря Банцера. Его обвиняют по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

Белорусские правозащитники признали Банцера политзаключенным. Третьего марта Банцер объявил сухую голодовку.

Его судили за уличный перформанс, который он совершил в ночь с 4 на 5 сентября, танцуя в розовых шортах перед милицейской машиной. Затем Банцер снял шорты.

Судья Наталья Козел приговорила Банцера к полутора годам ограничения свободы с направлением в открытое исправительное учреждение. Банцер будет на свободе до момента отправления его в исправительную колонию.





У пинских журналистов проходят обыски

Сегодня главный редактор «Медиа-Полесье» сообщила, что на связь не выходят пинские журналисты. Так, в 6:30 к видеокорреспонденту «Медиа-Полесье» Андрею Якимушу в дверь ломились неизвестные. Об этом он успел сообщить коллеге.

Через некоторое время также стал недоступен телефон журналиста Виктора Ярошука. Оба они ранее отбыли административный арест по ст. 23.34.

МИД Дании станет называть нашу страну Беларусь, а не Белая Россия

Сегодня Министерство иностранных дел Дании сообщило , что будет называть нашу страну Беларусью, а не Белой Россией.

«Нам пора использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — написал датский министр иностранных дел Йеппе Кофод.





На блогера Мотолько заведено уголовное дело. Его телеграм-канал хотят признать экстремистским

Сегодня УСК по городу Минску вынесло постановление о привлечении Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу. Самого блогера ищут.

СК информирует, что «анализируются данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого Координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности».

Пока не совсем понятно, как технически можно заблокировать канал в Telegram, если не блокировать весь интернет. Сейчас у Мотолько 138,5 тыс. подписчиков.

Антон Мотолько уточнил журналисту Onliner, что пока так и не получил материалы дела, поэтому ничего нового рассказать не может.

(будет дополнено)