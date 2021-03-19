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Минобороны продает еще один военный городок в Беларуси. За сколько можно купить?

19.03.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Совсем недавно в Крупском районе на аукцион выставили необычный лот — военный городок за 667 рублей. Не прошло и недели, как Министерство обороны вновь предложило белорусам поучаствовать в торгах: на этот раз на продажу выставлено пять объектов недвижимости в Березовском районе Брестской области. Однако теперь цена значительно выше: общая стоимость построек — 124 860 рублей. Об этом Onliner сообщили в «БУТБ-Имущество». Электронные торги назначены на 20 апреля. 

Самый дорогой лот — хранилище и производственный цех, расположенные близ агрогородка Селец. Начальная стоимость одноэтажного кирпичного здания площадью 249,8 кв. м составляет 53 173,70 рубля. При этом в описании лота указано, что это цена, пониженная на 50%. Предполагается, что будущий собственник станет использовать данную постройку для размещения объектов производственного назначения. В дополнение к зданию в аренду на 20 лет предоставляется земельный участок площадью 989 кв. м.

Дешевле всего можно приобрести караульное помещение. Его стартовая цена — 5610,49 рубля. За эту сумму потенциальный покупатель получит кирпичное здание 1962 года постройки площадью 123,3 кв. м плюс право аренды надела земли площадью 448 кв. м сроком на 20 лет.

Минобороны продает еще один военный городок в Беларуси. За сколько можно купить?
Минобороны продает еще один военный городок в Беларуси. За сколько можно купить?

Принять участие в электронных торгах могут государственные юридические лица Республики Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Заявки принимаются до 14 апреля включительно.

 
 
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Совсем недавно в Крупском районе на аукцион выставили необычный лот — военный городок за 667 рублей. Не прошло и недели, как Министерство обороны вновь предложило...
 
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