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Пользователи жалуются на блокировку сайта «Голос». Доступ к нему ограничили еще в августе
Источник материала: Onliner
За последний день в редакцию Onliner пришло довольно много сообщений от пользователей, которые сообщают о недоступности сайта инициативы «Голос». Действительно, ресурс недоступен у абонентов «Белтелекома», МТС и некоторых других провайдеров.
При этом ограничение доступа странное. Так, тот же БТК не открывает сайт на компьютере, но на смартфоне «Голос» доступен. Зато у абонентов МТС через мобильник зайти не получится. Оператор утверждает, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации.
Отметим, что ограничивать доступ к сайту платформы «Голос» начали еще в августе 2020 года, вскоре после президентских выборов. Вероятно, всплеск интереса к ресурсу и новая волна жалоб на его блокировку связана со
беспроводной DSL-маршрутизатор, ADSL (G.992.1)/ADSL2 (G.992.3)/ADSL2+ (G.992.5)/VDSL2 (G.993.2), 802.11ac, до 867 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (опция), 802.1X, 4x100Mbit LAN, 1xWAN, 1xRJ11, 1xUSB
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За последний день в редакцию Onliner пришло довольно много сообщений от пользователей, которые сообщают о недоступности сайта инициативы «Голос». Действительно,...
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