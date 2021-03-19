Пользователи жалуются на блокировку сайта «Голос». Доступ к нему ограничили еще в августе

Источник материала: Onliner

За последний день в редакцию Onliner пришло довольно много сообщений от пользователей, которые сообщают о недоступности сайта инициативы «Голос». Действительно, ресурс недоступен у абонентов «Белтелекома», МТС и некоторых других провайдеров.

При этом ограничение доступа странное. Так, тот же БТК не открывает сайт на компьютере, но на смартфоне «Голос» доступен. Зато у абонентов МТС через мобильник зайти не получится. Оператор утверждает, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации.

Отметим, что ограничивать доступ к сайту платформы «Голос» начали еще в августе 2020 года, вскоре после президентских выборов. Вероятно, всплеск интереса к ресурсу и новая волна жалоб на его блокировку связана со вчерашним заявлением Светланы Тихановской.