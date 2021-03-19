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A1 на четыре дня сделал скидку на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi

19.03.2021 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 с 19 по 22 марта устроил скидки на определенные устройства Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом говорится на сайте компании.


Самые большие скидки дают на топовые смартфоны Huawei — P40 и P40 Pro. Так, эти девайсы стоят теперь 1649 и 2149 рублей (соответственно минус 350 и 650 рублей). Но напомним: в этих гаджетах не поддерживаются сервисы Google, в активе только собственный магазин приложений App Gallery.

Со смартфонами Samsung, напротив, скидка предоставляется на модели начального и среднего уровня. Например, Galaxy A02 стоит 287,1 рубля (минус 31,9 рубля), а Galaxy M31 — 721,05 рубля (минус 37,95 рубля). Наконец, по сниженной цене предлагаются и популярные среднебюджетные устройства компании Xiaomi. Redmi Note 8 Pro оценили в 669 рублей (минус 70 рублей), Redmi Note 9S — в 639 рублей (минус 90 рублей), а Redmi Note 9T — в 749 рублей (минус 50 рублей).

А еще есть скидки на некоторые «дополнительные» гаджеты. Из интересного — беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Live за 409 рублей (минус 70 рублей). А еще существенное снижение цены произошло на смарт-часы Watch GT 2 от Huawei — они продаются за 419 рублей (минус 130 рублей).

 
 
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