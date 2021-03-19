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A1 на четыре дня сделал скидку на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi
Источник материала: Tut.by
А1 с 19 по 22 марта устроил скидки на определенные устройства Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом говорится на сайте компании.
Самые большие скидки дают на топовые смартфоны Huawei —
Со смартфонами Samsung, напротив, скидка предоставляется на модели начального и среднего уровня. Например,
А еще есть скидки на некоторые «дополнительные» гаджеты. Из интересного — беспроводные наушники
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