Какие курсы доллара и евро выставили обменники 19 марта

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 19 марта

На торгах курс доллара снизился на 0,14% — до 2,5966 рубля, евро упал на 0,29% — до 3,0992 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,72% — до 3,5055 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.30).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,644 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,599 рубля (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Франсабанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,597 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,1 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Решение — 3,101 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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