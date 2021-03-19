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Какие курсы доллара и евро выставили обменники 19 марта
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 19 марта
На торгах курс доллара снизился на 0,14% — до 2,5966 рубля, евро упал на 0,29% — до 3,0992 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,72% — до 3,5055 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.30).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,644 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,599 рубля (Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Франсабанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,597 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,1 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Банке Решение — 3,101 рубля.
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