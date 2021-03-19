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Cellebrite заявила об остановке поставок в Беларусь оборудования для взлома смартфонов

19.03.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Cellebrite — очень крутая израильская компания, которая поставляет по всему миру оборудование для взлома смартфонов. Именно ее разработки в свое время помогли ФБР получить доступ к содержимому iPhone стрелка из Сан-Бернардино. Среди прочего эта компания поставляла свое оборудование и белорусским спецслужбам. Обещает больше этого не делать.

«Cellebrite прекращает продажи в Россию и Беларусь оборудования для взлома телефонов из-за того, что в этих странах ее технологии использовались против оппозиции»,пишет газета Haaretz.

Ранее Cellebrite отрицала, будто поставляет свои технологии в Беларусь. При этом власти страны не скрывали, что используют израильское оборудование.

— Это оборудование поддерживает больше 10 тысяч мобильных устройств. Оно позволяет снимать пароли на телефонах, планшетах, других устройствах. Если условный телефон поврежден, можем подключиться непосредственно к материнской плате. Либо выпаять чип памяти и извлечь информацию. Ее декодирование производится уже другими программными средствами.

Мы в том числе восстанавливаем информацию, которую пользователь удалил. Например, переписку в мессенджере. Конечно, многое зависит от настроек телефона. Кроме того, производители совершенствуют защиту, поэтому мы в роли догоняющих. Они кодируют — мы раскодируем. Сегодня извлечь и декодировать информацию нам удается в 95 процентах случаев, — рассказывал пару лет назад судебный эксперт из Гомеля.

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Теги: Гомель
 
 
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Cellebrite — очень крутая израильская компания, которая поставляет по всему миру оборудование для взлома смартфонов. Именно ее разработки в свое время помогли ФБР...
 
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