ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный водитель разбил BMW на Долгиновском тракте (видео)

19.03.2021 12:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на Долгиновском тракте в Минске произошла авария: нетрезвый водитель разбил BMW 5-Series, попутно зацепив Audi. К счастью, никто не пострадал. Примечательно, что водитель BMW был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, вчера около 17:50 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Будславской. При перестроении он столкнулся с попутным Audi, после чего BMW продолжил движение и при повороте направо не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, затем на рекламный стенд.

Пострадавших в ДТП нет.

Пьяный водитель разбил BMW на Долгиновском тракте (видео)

— В ходе разбирательства установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,25 промилле. При этом мужчина уже лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, — рассказали в Госавтоинспекции.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Читайте также:

Защитные накидки и органайзеры на сиденья авто — всего от 10 рублей

Защитная накидка для сидения АвтоБра от грязных ног ребенка из ткани 5109
защитная накидка для сидения
–33%10,00 р.
2 предложения
Защитная накидка для сидения АвтоБра от грязных ног ребенка Невидимка 5107
защитная накидка для сидения
–23%17,00 р.
2 предложения
Органайзер на спинку сиденья АвтоБра Цветной 5128
органайзер на спинку сиденья
–19%22,00 р.
1 предложение
Все накидки на сиденья в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером на Долгиновском тракте в Минске произошла авария: нетрезвый водитель разбил BMW 5-Series, попутно зацепив Audi. К счастью, никто не пострадал. Примечательно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by