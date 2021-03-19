Пьяный водитель разбил BMW на Долгиновском тракте (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на Долгиновском тракте в Минске произошла авария: нетрезвый водитель разбил BMW 5-Series, попутно зацепив Audi. К счастью, никто не пострадал. Примечательно, что водитель BMW был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, вчера около 17:50 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Будславской. При перестроении он столкнулся с попутным Audi, после чего BMW продолжил движение и при повороте направо не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, затем на рекламный стенд.

Пострадавших в ДТП нет.





— В ходе разбирательства установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,25 промилле. При этом мужчина уже лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, — рассказали в Госавтоинспекции.

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