Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?

Источник материала: Onliner

После начала вакцинации многие страны готовы принимать иностранных туристов. В Европе к общему мнению об открытии границ не пришли, но страны, чья экономика завязана на туризм, готовы стартовать в новый туристический сезон. На днях о таких планах заявила Греция, готовит шезлонги и Болгария. Узнали, смогут ли туда поехать белорусы и сколько это стоит.

Болгария: стартует с мая, будут «антиковидные» правила

В Болгарии туристический сезон готовы начать с 1 мая и подготовили по этому поводу некоторые правила. Например, на пляжах должна быть социальная дистанция 1,5 метра. В бесплатных пляжных зонах на каждых 20 квадратных метрах допускается размещение двух человек или членов одной семьи. Одним зонтом могут пользоваться два туриста или родственники.





Судя по информации Министерства туризма, страну смогут посетить переболевшие «ковидом» и получившие вакцину. Кроме того, планируется открывать «зеленые коридоры» с третьими странами.

В прошлом году Болгария начала принимать белорусов с 1 сентября, то есть фактически в конце сезона. Какие условия для белорусских туристов будут сейчас, спросили в посольстве Болгарии в Беларуси.

— До 30 апреля 2021 года белорусы могут въезжать в Болгарию с ПЦР-тестом. Это закреплено приказом Министерства здравоохранения Болгарии. Что будет с 1 мая, мы не можем сказать, такой информации по Беларуси нет.

— То есть по каждой стране индивидуальное решение?

— Да. Какие условия будут для белорусов, мы пока сказать не можем.

Греция: откроется в апреле, цены могут вырасти

По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, ограничения будут сниматься постепенно начиная с апреля, а переходный этап предусматривает открытие границ для путешественников из стран Евросоюза и других стран, где вакцинация уже прошла, как, например, Израиль.

Для въезда в страну необходимо будет предоставить один из следующих документов: справка на английском языке об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более чем за 72 часа до прилета, справка о вакцинации или справка о наличии антител.

Турфирмы пока ждут информации, какие условия будут действовать для белорусов.





— Греция только начала активно выступать с заявлениями об открытии туристического сезона, поэтому мы находимся в ожидании подробных условий въезда для белорусов, — говорит директор филиала «Музенидис Тревел» в Минске Валентина Бирюкова.

Что по ценам? Большинство отелей уже предоставили цены на лето, стоимость недельного отдыха на человека составляет от 400 евро. Условия раннего бронирования в этом году называют выгодными — первый платеж составляет 10%, остаток можно оплачивать за месяц до вылета.

— Вместе с тем мы отмечаем, что цены уже немного выше по сравнению с прошлым годом и, скорее всего, будут расти в связи с отложенным спросом на Грецию со стороны рынков Европы и России.

Кстати, в случае заболевания COVID-19 на территории Греции все медицинские расходы и госпитализацию оплачивает правительство страны.

Вместо Европы: Египет за 1200 долларов, Мальдивы — от 2000 долларов

В Евросоюзе массовое открытие границ связывают с введением сертификатов вакцинации. Документ будет включать дату и место вакцинации, тип прививки и т. п. Пока нет конкретики, коснутся ли каким-то образом новые правила жителей стран, которые не входят в ЕС, но хотят на европейские курорты.





— Для белорусов ранее открылись Албания, Черногория, Турция, Египет, ОАЭ. В Болгарию белорусы уже успели съездить в прошлом году, но к концу сезона. Сейчас можно прогнозировать, что в целом цены на отдых будут расти из-за отложенного спроса — в прошлом году сложно было съездить в отпуск, сейчас будет доступно больше направлений, все-таки для экономики многих стран туризм критически важен, — говорит заместитель директора Travel House Юрий Сурков.

Например, в Турции пока можно отдохнуть неделю за 1200 евро на двоих в неплохом отеле, в Болгарии — от 600 евро, но после окончания акции раннего бронирования цены однозначно вырастут, считает он.

Если хочется экзотики, то для белорусов с 25 марта откроются Сейшельские острова, а такие направления, как Мальдивы и Танзания, исправно принимают белорусов на протяжении всего сезона. Но это не массовое направление, многое будет зависеть от наличия более-менее удобных перелетов, которые в любом случае будут с пересадкой.





— Но в условиях дефицита открытых направлений даже такие, казалось бы, экзотические направления, как Мальдивы и Танзания, начиная с осени белорусские туристы бронируют практически массово. Стоимость тура на Мальдивы с перелетом со стыковкой в Стамбуле на двоих — от 4000 долларов по курсу, в Танзанию — от 2000. Что касается Египта (ожидаем, что он будет популярен и на протяжении всего предстоящего лета), то стоимость отдыха в этой стране выросла, сейчас средний тур на 10 ночей стоит от 1200 долларов и выше, при этом мест не хватает, спрос очень высокий.