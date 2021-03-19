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Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?

19.03.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После начала вакцинации многие страны готовы принимать иностранных туристов. В Европе к общему мнению об открытии границ не пришли, но страны, чья экономика завязана на туризм, готовы стартовать в новый туристический сезон. На днях о таких планах заявила Греция, готовит шезлонги и Болгария. Узнали, смогут ли туда поехать белорусы и сколько это стоит.

Болгария: стартует с мая, будут «антиковидные» правила

В Болгарии туристический сезон готовы начать с 1 мая и подготовили по этому поводу некоторые правила. Например, на пляжах должна быть социальная дистанция 1,5 метра. В бесплатных пляжных зонах на каждых 20 квадратных метрах допускается размещение двух человек или членов одной семьи. Одним зонтом могут пользоваться два туриста или родственники.

Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?

Судя по информации Министерства туризма, страну смогут посетить переболевшие «ковидом» и получившие вакцину. Кроме того, планируется открывать «зеленые коридоры» с третьими странами.

В прошлом году Болгария начала принимать белорусов с 1 сентября, то есть фактически в конце сезона. Какие условия для белорусских туристов будут сейчас, спросили в посольстве Болгарии в Беларуси.

— До 30 апреля 2021 года белорусы могут въезжать в Болгарию с ПЦР-тестом. Это закреплено приказом Министерства здравоохранения Болгарии. Что будет с 1 мая, мы не можем сказать, такой информации по Беларуси нет.

— То есть по каждой стране индивидуальное решение?

— Да. Какие условия будут для белорусов, мы пока сказать не можем.

Греция: откроется в апреле, цены могут вырасти

По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, ограничения будут сниматься постепенно начиная с апреля, а переходный этап предусматривает открытие границ для путешественников из стран Евросоюза и других стран, где вакцинация уже прошла, как, например, Израиль.

Для въезда в страну необходимо будет предоставить один из следующих документов: справка на английском языке об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более чем за 72 часа до прилета, справка о вакцинации или справка о наличии антител.

Турфирмы пока ждут информации, какие условия будут действовать для белорусов.

Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?

— Греция только начала активно выступать с заявлениями об открытии туристического сезона, поэтому мы находимся в ожидании подробных условий въезда для белорусов, — говорит директор филиала «Музенидис Тревел» в Минске Валентина Бирюкова.

Что по ценам? Большинство отелей уже предоставили цены на лето, стоимость недельного отдыха на человека составляет от 400 евро. Условия раннего бронирования в этом году называют выгодными — первый платеж составляет 10%, остаток можно оплачивать за месяц до вылета.

— Вместе с тем мы отмечаем, что цены уже немного выше по сравнению с прошлым годом и, скорее всего, будут расти в связи с отложенным спросом на Грецию со стороны рынков Европы и России.

Кстати, в случае заболевания COVID-19 на территории Греции все медицинские расходы и госпитализацию оплачивает правительство страны.

Вместо Европы: Египет за 1200 долларов, Мальдивы — от 2000 долларов

В Евросоюзе массовое открытие границ связывают с введением сертификатов вакцинации. Документ будет включать дату и место вакцинации, тип прививки и т. п. Пока нет конкретики, коснутся ли каким-то образом новые правила жителей стран, которые не входят в ЕС, но хотят на европейские курорты.

Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?

— Для белорусов ранее открылись Албания, Черногория, Турция, Египет, ОАЭ. В Болгарию белорусы уже  успели съездить в прошлом году, но к концу сезона. Сейчас можно прогнозировать, что в целом цены на отдых будут расти из-за отложенного спроса — в прошлом году сложно было съездить в отпуск, сейчас будет доступно больше направлений, все-таки для экономики многих стран туризм критически важен, — говорит заместитель директора Travel House Юрий Сурков.

Например, в Турции пока можно отдохнуть неделю за 1200 евро на двоих в неплохом отеле, в Болгарии — от 600 евро, но после окончания акции раннего бронирования цены однозначно вырастут, считает он.

Если хочется экзотики, то для белорусов с 25 марта откроются Сейшельские острова, а такие направления, как Мальдивы и Танзания, исправно принимают белорусов на протяжении всего сезона. Но это не массовое направление, многое будет зависеть от наличия более-менее удобных перелетов, которые в любом случае будут с пересадкой.

Болгария и Греция готовятся к туристическому сезону. Пустят ли белорусов?

— Но в условиях дефицита открытых направлений даже такие, казалось бы, экзотические направления, как Мальдивы и Танзания, начиная с осени белорусские туристы бронируют практически массово. Стоимость тура на Мальдивы с перелетом со стыковкой в Стамбуле на двоих — от 4000 долларов по курсу, в Танзанию — от 2000. Что касается Египта (ожидаем, что он будет популярен и на протяжении всего предстоящего лета), то стоимость отдыха в этой стране выросла, сейчас средний тур на 10 ночей стоит от 1200 долларов и выше, при этом мест не хватает, спрос очень высокий.

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Теги: Минск
 
 
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После начала вакцинации многие страны готовы принимать иностранных туристов. В Европе к общему мнению об открытии границ не пришли, но страны, чья экономика...
 
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