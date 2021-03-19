Как понять, что в желчном пузыре появились камни? Гастроэнтеролог - о желчекаменной болезни

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Любовь к некоторым продуктам (и не только она) со временем может привести к образованию камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Целуевская помогает разобраться, что это за камни и как они могут себя проявлять.



Анастасия ЦелуевскаяВрач- гастроэнтеролог медицинского центра «Кравира» Врач-медицинского центра «Кравира»

Почему появляются камни в желчном пузыре?

На образование камней в желчном пузыре влияет состав пищи, которую употребляет человек. Употребление большого количества простых углеводов (сдоба и другие мучные изделия, сладости), избыток крахмалистых овощей и жиров животного происхождение, недостаточное потребление пищевых волокон и полноценного белка — все это может привести к образованию камней.

Нарушение циркадных ритмов приема пищи — еда на ночь, длительные перерывы в приеме пищи с последующим приемом большого количества еды за один раз — тоже одна из возможных причин.

Также к желчекаменной болезни может привести увлечение низкокалорийными диетами с быстрым темпом снижения массы тела, нарушение водного баланса или, например, такие радикальные методы сброса веса, как сухое голодание (оно в целом может быть опасным для здоровья).

На процесс образования камней влияет и злоупотребление алкоголем, курение, постоянные стрессы и отсутствие или снижение физической активности.

Длительный прием таких фармакологических препаратов, как оральные контрацептивы, диуретики (мочегонные), препараты, снижающие уровень триглицеридов, также фактор риска камнеобразования в желчном пузыре.

Кто в группе риска?

Большему риску подвержены люди с избыточной массой тела, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, нарушением обмена холестерина, инфекциями билиарного тракта или паразитозами (аскаридоз, лямблиоз и т.д.), нарушением моторики желудочно-кишечного тракта, поражением терминального отдела подвздошной кишки.

До недавнего времени считалось, что желчекаменная болезнь — это чаще женская проблема, однако и у мужчин в последнее время это заболевание встречается чаще.

Что может указывать на то, что в желчном пузыре появились камни?

В 60−80% это бессимптомное носительство. Но иногда может быть дискомфорт в правом подреберье. Он может быть разной интенсивности и проявляться ноющей тупой болью, которая может возникать через некоторое время после приема пищи, а может быть и не связана с ним. Некоторые пациенты отмечают наличие горечи во рту.

Приступы желчной колики проявляются резкой болезненностью в правом подреберье, чаще носят приступообразный характер, возможно развитие желтухи.

Из чего эти камни в желчном пузыре и какого они бывают размера?

Камни состоят из компонентов желчи — билирубина, холестерина, солей кальция. Часто встречаются смешанные камни, которые могут содержать эти компоненты в разных пропорциях.

В зависимости от размеров камней различают несколько форм желчекаменной болезни:

билиарный сладж (осадок желчи в желчном пузыре, на ультразвуковом исследовании можно увидеть хлопьевидный осадок);

(осадок желчи в желчном пузыре, на ультразвуковом исследовании можно увидеть хлопьевидный осадок); мелкие камни — до 0,5 см;

средние камни — 0,6 — 1 см;

большие камни — более 1,5 см.

Пациенты с мелкими камнями чаще подвержены риску такого осложнения желчекаменной болезни, как острый панкреатит (камень выходит в проток и нарушается отток секрета поджелудочной железы): это одно из самых грозных осложнений этого заболевания.



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Камни из желчного пузыря могут выходить сами?

Да, камни могут попадать через желчные протоки в кишечник или двигаться ретроградно в протоки по направлению к печени — такое состояние называется холедохолитиаз . Это требует хирургического лечения.

По-другому камни никак не выйдут?

Есть методы консервативного лечения — пероральный прием препаратов урсодеоксихолиевой кислоты, так называемое «растворение камней». Назначает лечение только врач и для этого должны быть соблюдены определенные условия. Так, у пациента должны отсутствовать болевые приступы, выявлены должны быть рентгенонегативные камни (не видны на рентгене), их размер не должен превышать 10 мм (лучше меньше). При этом должна быть сохраненной функция желчного пузыря (заполненность конкрементами не более чем на 1/3).

Когда не обойтись без операции?

Показания к оперативному лечению — крупные камни размером более 2 см, нефункционирующий/кальцифицированный («фарфоровый») желчный пузырь (он весь заполнен камнями, у человека частые приступы желчной колики). Также хирургическое вмешательство может понадобиться при желчекаменной болезни, осложненной приступом панкреатита, при холедохолитиазе.

Для пациентов с бессимптомным носительством камней в желчном пузыре решение об оперативном лечении принимает врач-хирург в индивидуальном порядке.

Что поможет обнаружить камни в желчном пузыре?

Основной метод диагностики — трансабдоминальное УЗИ органов брюшной полости. Для диагностики также может применяться рентгенография, но это скорее дополнительный метод для выявления рентгеноконтрастных камней.

К методам визуализации камней в желчных протоках относится магнитно-резонансная холангиопанкреатография, ретроградная холангиопанкреатография.

Как и что нужно есть, если у тебя обнаружили камни в желчном пузыре?

Поддержание нормальной массы тела и рациональный стиль питания помогает предотвращать развитие острого холецистита. Калорийность рациона должна быть умеренной, а прием пищи — дробным (3−4 раз в день с перерывами не более 4−5 часов за исключением ночного времени).

Достаточный водный режим: пить нужно в комфортном для себя режиме, по возможности ориентируясь на цифру 30 мл на кг массы тела.

Целесообразно придерживаться рациона, обогащенного пищевыми волокнами. А это некрахмалистые овощи — брокколи, кольраби, цветная, красная и белокочанная капуста, тыква, морковь, свекла, томаты, огурцы, кабачок, артишок, желательно отдавать предпочтение сезонным овощам. В рацион можно включать зерновой хлеб, бурый рис, булгур, гречку. Полезны фасоль и чечевица. В качестве дополнительного источника пищевых волокон можно использовать псилиум . Зелень будет прекрасным дополнением к рациону и позволит разнообразить пищевую палитру: мангольд, черемша (лист), перья зеленого лука, латук, рукола, мангольд. Из мясных продуктов следует отдавать предпочтение тем, которые содержат меньшее количество жира — курице, индейке (без кожи), мясу животных свободного выпаса.

Обогатить пищу нужно «полезными» жирами, они есть в тыквенных семечках, грецких орехах, растительных маслах (кокосовое, кунжутное, оливковое, тыквенное). Добавите в меню желательно омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — это рыба северных морей, морепродукты, печень трески. При приготовлении блюд можно использовать пряности: чабрец, лавровый лист, имбирь, любисток, кардамон, шалфей, перец, розмарин, эстрагон, чеснок, цикорий.

Следует избегать жареных блюд, копченостей, выпечки и пищи, богатой простыми углеводами.