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«Умный» зонтик от Xiaomi оценили в 13 долларов. Что он может
Источник материала: Tut.by
Xiaomi на краудфандинговой площадке Youpin
Зонтик изготовлен по технологии автоматического обратного складывания, за счет чего вода не должна стекать на ручку в сложенном состоянии. Производитель отмечает использования водоотталкивающей ткани, которая в том числе не пропускает тепло. То есть, зонтик подойдет и для того, чтобы прятаться с ним от лучей солнца.
Зонтик снастили каркасом из стекловолокна с 6-м уровнем устойчивости к ветру (по шкале Бофорта), а также фонариком. Последний располагается в нижней части ручки, его питает аккумулятор емкостью в 120 мАч.
Пока «аппарат» собираются продавать только в Китае.
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Зонтик изготовлен по технологии автоматического обратного складывания, за счет чего вода не должна стекать на ручку в сложенном состоянии.
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