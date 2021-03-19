«Умный» зонтик от Xiaomi оценили в 13 долларов. Что он может

Источник материала: Tut.by

Xiaomi на краудфандинговой площадке Youpin представила автоматический смарт-зонтик под названием 90 Points Fully Automatic Folding Umbrella. «Девайс» стоит всего 13 долларов.





Зонтик изготовлен по технологии автоматического обратного складывания, за счет чего вода не должна стекать на ручку в сложенном состоянии. Производитель отмечает использования водоотталкивающей ткани, которая в том числе не пропускает тепло. То есть, зонтик подойдет и для того, чтобы прятаться с ним от лучей солнца.





Зонтик снастили каркасом из стекловолокна с 6-м уровнем устойчивости к ветру (по шкале Бофорта), а также фонариком. Последний располагается в нижней части ручки, его питает аккумулятор емкостью в 120 мАч.

Пока «аппарат» собираются продавать только в Китае.