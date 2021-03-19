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В Гомеле пьяный водитель Audi А3 врезался в столб
Источник материала: Tut.by
Ночью 18 марта пьяный 40-летний водитель Audi А3 врезался в столб. Об этом
Мужчина ехал по ул. Пролетарской со стороны ул. Фрунзе в направлении площади Ленина, не справился с управлением, выехал на встречку — и въехал в столб.
В результате происшествия травмы получил 47-летний пассажир — тоже пьяный. Его госпитализировали.
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В результате происшествия травмы получил 47-летний пассажир - тоже пьяный.
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