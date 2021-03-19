В Гомеле пьяный водитель Audi А3 врезался в столб

Источник материала: Tut.by

Ночью 18 марта пьяный 40-летний водитель Audi А3 врезался в столб. Об этом сообщает милиция региона.





Мужчина ехал по ул. Пролетарской со стороны ул. Фрунзе в направлении площади Ленина, не справился с управлением, выехал на встречку — и въехал в столб.





В результате происшествия травмы получил 47-летний пассажир — тоже пьяный. Его госпитализировали.

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