Дом из «бэушных» материалов в Польше. Удивительно, но выглядит он прекрасно

Источник материала: Tut.by

В Польше построили дом, глядя на который и не скажешь, что он сделан из «бэушных» материалов. Для фасада, например, использовались доски, оставшиеся после сноса старых домов и сараев, для террасы — старые стеклопакеты. В общем, перед нами прекрасный пример экологичной архитектуры, когда повторное использование материалов может выглядеть красиво.

Односемейный дом, спроектированный архитектором Петром Кучей, стоит на живописном участке земли, на опушке леса. Он представляет собой композицию из сдвинутых по отношению друг к другу объемов кубической формы.



Входную зону облицевали полированной плиткой из нержавеющей стали. Из-за искаженных отражений окружающей обстановки эта часть стены стала «нематериальной»

Здание в Жабя-Воля почти незаметно вписалось в лесной пейзаж. Полосы вертикальных фасадных досок соотносятся со стволами соседних деревьев, а цвет древесины, использованной на фасадах, заставил дом почти гармонировать с окружающей средой.

Для обшивки фасада использовалась обработанная древесина, которую «добыли» при разборке старых деревянных домов. Отсюда это разнообразие цветов и фактур, отверстия для гвоздей и отсутствие совершенства — все это более естественно соответствует окружающей среде, чем новая идеальная облицовка. «Эти старые доски уникальны, как отпечатки пальцев», — говорит архитектор.



Фото: Radek Gałczynski

«Неидеальный» деревянный фасад с прошлым хорошо состарится, а мелкие вмятины станут практически незаметными.

Вы можете посмотреть краткую видеоисторию на сайте архитектора, как происходит обработка старой древесины:

Простота и сокращение ненужных расходов — это ожидания владельца дома, который обратился к Петру Куче по поводу дизайна.

И такие решения были найдены. Например, архитектор нашел среди объявлений в интернете «бэушные» окна, цена которых — лишь расходы на доставку от дома продавца (то есть почти даром). Ценность представляли стеклопакеты, под которые архитектор спроектировал подходящую конструкцию крыши.



Фото: Radek Gałczynski

Благодаря ориентации больших окон на юг, солнечные лучи способствуют уменьшению затрат на обогрев.



Фото: Radek Gałczynski

Коридоры в доме сведены к абсолютному минимуму. Раздвижные стены в жилой части первого этажа позволяют разнообразить интерьер. В открытом состоянии они визуально увеличивают гостиную.



Фото: Radek Gałczynski

В интерьере также используется переработанное дерево. Это старые доски, которые когда-то были опалубкой фундаментов.

Характерным элементом интерьера является минималистичная лестница. Простой, но нетипичный дизайн делает ее не только коммуникативным элементом, но и скульптурной композицией.



Фото: Radek Gałczynski

Открытая лестница, полностью расположенная на площадке, освещена естественным светом. Графитовая кайма входа на площадку стала обрамлением этого графического зигзага. Всего 3 цвета: графит, белый и дерево, но эффект потрясающий. Он отлично подчеркивает простоту решения.

Кстати, этот дом получил специальную награду на известном международном конкурсе International Design Awards в Лос-Анджелесе.