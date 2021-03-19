«Молочный мир» рискнул с названием сыра. Его презентовали в присутствии Лукашенко и Караева

Источник материала: Салiдарнасць

Гродненское предприятие додумалось до «сюрприза» для покупателей.

В пятницу правитель посещает Гродно. На ОАО «Молочный мир» ему показали новинку – пармезан под названием «Президентский».





Учитывая уровень поддержки Александра Лукашенко в белорусском обществе, в будущем будет интересно ознакомится с уровнем продаж сыра с рискованным названием.

Добавим, что новинку правителю показали в присутствии бывшего министра МВД Юрия Караева.

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