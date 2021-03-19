|
«Молочный мир» рискнул с названием сыра. Его презентовали в присутствии Лукашенко и Караева
19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Гродненское предприятие додумалось до «сюрприза» для покупателей.
В пятницу правитель посещает Гродно. На ОАО «Молочный мир» ему показали новинку – пармезан под названием «Президентский».
Учитывая уровень поддержки Александра Лукашенко в белорусском обществе, в будущем будет интересно ознакомится с уровнем продаж сыра с рискованным названием.
Добавим, что новинку правителю показали в присутствии бывшего министра МВД Юрия Караева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненское предприятие додумалось до «сюрприза» для покупателей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)