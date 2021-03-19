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Прогулки по минским Green: «Покупателей стало даже больше, чем раньше»
19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит в гипермаркетах «опальной» сети?
На «всебелорусском собрании» Лукашенко раскритиковал частный бизнес и отдельно пообещал «вырезать» некую торговую компанию за якобы отказ продавать белорусские продукты. Эксперты рынка сошлись во мнении, что речь шла, вероятнее всего, об операторе сети гипермаркетов Green – тем более, аккурат в начале февраля
Суть претензий к бизнесмену не ясна до сих пор, хоть среди возможных причин фигурирует и политическая и,
Впрочем, на сегодня ни один из магазинов сети (Green насчитывает 23 гипермаркета и торговых центра, в том числе во всех областных городах, а также Бобруйске, Жодино, Полоцке, Солигорске, Борисове, Речице, Смолевичах) не закрылся. Сайт инвестиционной группы «Рапа», которая развивает эту сеть и приводит в Беларусь ряд модных брендов, также работает и, разумеется, никаких плохих новостей не сообщает.
Кстати, еще в декабре 2020-го «Гринрозница» первой из сетевиков страны выпустила на онлайн-платформе finstore.by
При этом в «Декларации о создании цифровых знаков» свою долю на рынке среди крупных сетевых игроков к концу 2020 года компания оценивала в 7%.
В планах у сети было и расширение – в частности, летом прошлого года большая стройка торгово-развлекательного комплекса развернулась в столице на месте бывшего Червенского рынка. Сейчас, однако, на стройплощадке затишье.
Корреспондент «Салідарнасці» заглянула в торговые центры «Green City» и «Скала», чтобы выяснить, как относятся к слухам о «вырезании» сети продавцы и покупатели.
«Скала» по соседству с «Белгазпроманком»
Если «Скала» и находится в опале, то точно не у потребителей – как в подземном гипермаркете, так и на двух верхних этажах полно молодых родителей с колясками, студентов из ближайших колледжей, пенсионеров и офисных сотрудников, забежавших на перекус.
Есть несколько пустующих и закрытых торговых павильонов – но в целом не больше пяти, и то на некоторых дверях висят многообещающие таблички «скоро открытие», а отдел аренды ТЦ, говорят, принимает заявки только в так называемый лист ожидания – то есть, недостатка в желающих здесь торговать не наблюдается.
– Конечно, я слышал, что «Грин» впал в немилость, а кто не слышал? – вопросом на вопрос отвечает один из продавцов. – Но, мне кажется, тут речь идет о таких деньгах, что не закроют – владельцы откупятся,
Девушка, которая выкладывает товары в самом гипермаркете, замечает:
– Я здесь часто бываю по работе, и мне показалось, что после Нового года людей стало даже больше, чем раньше. Не знаю, может быть, уменьшился средний чек. Но если есть выбор, пойти к другим сетевикам или в «Грин», некоторые специально едут сюда, это как будто такой знак солидарности.
Пользуясь случаем, проверяем слова Лукашенко о «египетской картошке и польских яблоках». В овощном отделе гипемаркета все экзотические фрукты – привозные: бананы из Эквадора, ананасы из Коста-Рики, апельсины из Марокко. А вот сезонные овощи, от бледноватых огурцов до краснокочанной капусты – белорусские, разве что чеснок китайский и один вид помидоров – из Турции.
В секторе с яблоками шесть видов – польские, четыре – белорусские, так что выбор у настоящих патриотов есть. Более того, для веганов и держащих пост выделена отдельная радость – стенд с веганскими сырами, немолочными десертами и даже майонезом, на секундочку, всё отечественное, изготовлено под Воложином. Плюс, конечно, собственная торговая марка «Местное-известное», где большая часть – белорусская фермерская и экопродукция.
…Почти такую же картинку наблюдаю и в «Грин сити» – закрыты считанные павильоны, один, судя по ярким шарикам, только недавно открылся, но в большинстве магазинчиков, как и в самом гипермаркете, шумно и многолюдно.
Более того, заметно оживление на третьем этаже торгового центра – сюда уже запущен лифт и, судя по суете рабочих, вовсю готовятся к открытию фудкорта. Если не оправдаются прогнозы скептиков о том, что «Грин – всё», принимать посетителей он должен уже в конце весны.
В непродовольственных павильонах и «островках» о стоимости аренды продавцы, конечно, не распространяются, но подтверждают: в прошлом непростом году им пошли навстречу и в самые «пустые» месяцы, когда многие сидели на карантине, давали скидку.
В гипермаркете в отделе сладостей встречаю единомышленника – пожилая женщина изучает ассортимент с помощью мобильного приложения «Крама».
– Меня, – улыбается, – дети научили смотреть не только на то, что подешевле, но и на состав, а теперь еще на производителя. Я подумала: пенсия и так небольшая, с чего я буду спонсировать эту… поддержку стабильности.
Между прочим, к тому же самому призывают белорусы и владельцев самого Green. На официальных страничках компании в соцсетях компании, помимо традиционной критики и отзывов на рекламные акции, нередки признания «В связи с последними новостями я ваш постоянный покупатель», «Мы в вас верим» и даже «Жыве вольны Грын!».
А еще покупатели пишут просьбы: «Пожалуйста, перестаньте спонсировать рупор диктатуры» и «Не покупайте рекламу на госТВ, не кормите этот преступный режим, который уничтожает вашу компанию!». Представители сети, как правило, отвечают, что магазины работают в обычном режиме и «стараются радовать покупателей».
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Что происходит в гипермаркетах «опальной» сети?
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