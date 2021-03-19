Прогулки по минским Green: «Покупателей стало даже больше, чем раньше»

Источник материала: Салiдарнасць

Что происходит в гипермаркетах «опальной» сети?

На «всебелорусском собрании» Лукашенко раскритиковал частный бизнес и отдельно пообещал «вырезать» некую торговую компанию за якобы отказ продавать белорусские продукты. Эксперты рынка сошлись во мнении, что речь шла, вероятнее всего, об операторе сети гипермаркетов Green – тем более, аккурат в начале февраля был задержан сооснователь сети Геннадий Кирейков, а в офис «Гринрозницы» наведался с проверкой ДФР.

Суть претензий к бизнесмену не ясна до сих пор, хоть среди возможных причин фигурирует и политическая и, по информации НН , цена «возмещения ущерба» в случае Кирейкова составляет 5 миллионов долларов.

Впрочем, на сегодня ни один из магазинов сети (Green насчитывает 23 гипермаркета и торговых центра, в том числе во всех областных городах, а также Бобруйске, Жодино, Полоцке, Солигорске, Борисове, Речице, Смолевичах) не закрылся. Сайт инвестиционной группы «Рапа», которая развивает эту сеть и приводит в Беларусь ряд модных брендов, также работает и, разумеется, никаких плохих новостей не сообщает.

Кстати, еще в декабре 2020-го «Гринрозница» первой из сетевиков страны выпустила на онлайн-платформе finstore.by собственные токены GREENCOIN номиналом в $100 и общим объемом в $35 млн (токен – это своеобразный аналог традиционных акций на фондовой бирже, цифровые знаки-«заменители ценных бумаг»). Инвесторам обещали гарантированный ежеквартальный доход 5% годовых на протяжении пяти лет и возможность досрочного возврата вложенных средств.

При этом в «Декларации о создании цифровых знаков» свою долю на рынке среди крупных сетевых игроков к концу 2020 года компания оценивала в 7%.

В планах у сети было и расширение – в частности, летом прошлого года большая стройка торгово-развлекательного комплекса развернулась в столице на месте бывшего Червенского рынка. Сейчас, однако, на стройплощадке затишье.

Корреспондент «Салідарнасці» заглянула в торговые центры «Green City» и «Скала», чтобы выяснить, как относятся к слухам о «вырезании» сети продавцы и покупатели.





«Скала» по соседству с «Белгазпроманком»

Если «Скала» и находится в опале, то точно не у потребителей – как в подземном гипермаркете, так и на двух верхних этажах полно молодых родителей с колясками, студентов из ближайших колледжей, пенсионеров и офисных сотрудников, забежавших на перекус.

Есть несколько пустующих и закрытых торговых павильонов – но в целом не больше пяти, и то на некоторых дверях висят многообещающие таблички «скоро открытие», а отдел аренды ТЦ, говорят, принимает заявки только в так называемый лист ожидания – то есть, недостатка в желающих здесь торговать не наблюдается.

– Конечно, я слышал, что «Грин» впал в немилость, а кто не слышал? – вопросом на вопрос отвечает один из продавцов. – Но, мне кажется, тут речь идет о таких деньгах, что не закроют – владельцы откупятся, как Чиж когда-то . А если даже закроют или «отожмут», нас это коснется в последнюю очередь – если новые владельцы поднимут аренду втридорога.

Девушка, которая выкладывает товары в самом гипермаркете, замечает:

– Я здесь часто бываю по работе, и мне показалось, что после Нового года людей стало даже больше, чем раньше. Не знаю, может быть, уменьшился средний чек. Но если есть выбор, пойти к другим сетевикам или в «Грин», некоторые специально едут сюда, это как будто такой знак солидарности.

Пользуясь случаем, проверяем слова Лукашенко о «египетской картошке и польских яблоках». В овощном отделе гипемаркета все экзотические фрукты – привозные: бананы из Эквадора, ананасы из Коста-Рики, апельсины из Марокко. А вот сезонные овощи, от бледноватых огурцов до краснокочанной капусты – белорусские, разве что чеснок китайский и один вид помидоров – из Турции.





В секторе с яблоками шесть видов – польские, четыре – белорусские, так что выбор у настоящих патриотов есть. Более того, для веганов и держащих пост выделена отдельная радость – стенд с веганскими сырами, немолочными десертами и даже майонезом, на секундочку, всё отечественное, изготовлено под Воложином. Плюс, конечно, собственная торговая марка «Местное-известное», где большая часть – белорусская фермерская и экопродукция.





…Почти такую же картинку наблюдаю и в «Грин сити» – закрыты считанные павильоны, один, судя по ярким шарикам, только недавно открылся, но в большинстве магазинчиков, как и в самом гипермаркете, шумно и многолюдно.









Более того, заметно оживление на третьем этаже торгового центра – сюда уже запущен лифт и, судя по суете рабочих, вовсю готовятся к открытию фудкорта. Если не оправдаются прогнозы скептиков о том, что «Грин – всё», принимать посетителей он должен уже в конце весны.

В непродовольственных павильонах и «островках» о стоимости аренды продавцы, конечно, не распространяются, но подтверждают: в прошлом непростом году им пошли навстречу и в самые «пустые» месяцы, когда многие сидели на карантине, давали скидку.









В гипермаркете в отделе сладостей встречаю единомышленника – пожилая женщина изучает ассортимент с помощью мобильного приложения «Крама».

– Меня, – улыбается, – дети научили смотреть не только на то, что подешевле, но и на состав, а теперь еще на производителя. Я подумала: пенсия и так небольшая, с чего я буду спонсировать эту… поддержку стабильности.

Между прочим, к тому же самому призывают белорусы и владельцев самого Green. На официальных страничках компании в соцсетях компании, помимо традиционной критики и отзывов на рекламные акции, нередки признания «В связи с последними новостями я ваш постоянный покупатель», «Мы в вас верим» и даже «Жыве вольны Грын!».

А еще покупатели пишут просьбы: «Пожалуйста, перестаньте спонсировать рупор диктатуры» и «Не покупайте рекламу на госТВ, не кормите этот преступный режим, который уничтожает вашу компанию!». Представители сети, как правило, отвечают, что магазины работают в обычном режиме и «стараются радовать покупателей».