Израильская IT-компания прекращает продажу своих решений в Беларусь

Израильский разработчик решений в области цифрового интеллекта Cellebrite прекращает продажу своих продуктов клиентам в Беларуси и России, сообщается на сайте компании.



Фото с сайта xakep.ru

«Cellebrite дает правоохранительным органам и предприятиям возможность сделать наши сообщества более безопасными, предоставляя решения, которые помогают законным образом получать цифровые доказательства в ходе уголовных расследований и гражданских разбирательств, — отметил генеральный директор Cellebrite Йоси Кармил. — В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику соответствия, чтобы гарантировать, что мы работаем в соответствии с принятыми международными правилами и положениями».

Технологии Cellebrite позволяют спецслужбам получить доступ к содержащейся в смартфонах информации в обход стандартных методов защиты.

Как сообщает израильское издание Haaretz, ранее правозащитники опубликовали документы, свидетельствующие об использовании этих технологий в преследовании политических деятелей и этнических меньшинств в России. В прошлом компания отрицала продажу технологий в Беларусь, но, как сообщает издание, белорусские правоохранительные органы приобретали и использовали хакерские технологии Cellebrite с 2016 года.