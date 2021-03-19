Лукашенко улетел на Гродненщину

В пятницу Александр Лукашенко находится в Гродненской области.





Как сообщает его пресс-служба, он уже посетил молочно-товарный комплекс «Обухово» СПК имени И.П.Сенько.

Кроме этого, он побывает на предприятии «Молочном мире», где ему доложат о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия.