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Лукашенко улетел на Гродненщину
Источник материала: Навiны
В пятницу Александр Лукашенко находится в Гродненской области.
Как сообщает его пресс-служба, он уже посетил молочно-товарный комплекс «Обухово» СПК имени И.П.Сенько.
Кроме этого, он побывает на предприятии «Молочном мире», где ему доложат о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия.
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В пятницу Александр Лукашенко находится в Гродненской области.
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