ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси озвучены цены на Chery Tiggo 8 Pro. Для кроссовера обещан и полный привод

19.03.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, до рынка ТС добрался самый дорогой и продвинутый автомобиль марки Chery — семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro. На китайский рынок он вышел минувшей осенью как с приставкой Plus в обозначении.


От обычного Tiggo 8 новый флагманский SUV Chery отличается оформлением бамперов, решетки радиатора, фар и задних фонарей (все светодиодные), а также оригинальными колесными дисками и более богатым оснащением. На выбор для Tiggo 8 Pro длиной 4,77 м предусмотрены два бензиновых турбодвигателя и три варианта исполнения.


Уже в начальной комплектации Prestige у кроссовера есть шесть подушек безопасности, отделка салона экокожей, передние датчики парковки, система кругового обзора, электропривод двери багажника, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, круиз-контроль, комплекс систем безопасности, цифровая панель приборов с дисплеем на семь дюймов, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, сенсорная панель управления «климатом» и 18-дюймовые литые диски.


Силовой агрегат такой версии — двухлитровый мотор объемом 2 л, развивающий 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента и работающий в паре с вариатором. Цена — 68 700 рублей. А Tiggo 8 Pro с более мощным 1,6-литровым турбомотором нового поколения (186 л. с. и 275 Нм) с непосредственным впрыском и двойной системой изменения фаз газораспределения располагает 7-ступенчатым «роботом» и идет с пакетами дополнительного оснащения.


С пакетом Speedline (75 900 рублей) в дополнение к оборудованию версии Prestige кроссовер получает противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку для смартфона, приборную панель с 12,3-дюймовым экраном и аналогичного размера тачскрин мультимедийной системы. Пакет Dreamline (81 200 рублей) добавляет панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сиденья и зеркал, мониторинг слепых зон, анимированный 8-дюймовый дисплей для управления климат-контролем, аудиосистему с 8 динамиками, систему «Стоп/Старт» и хромированную отделку педалей.


В дилерских шоу-румах первые Tiggo 8 Pro появятся в ближайшие две недели. Ближе к концу года для «паркетника» должны предложить полноприводную трансмиссию — к слову, все продающиеся в Беларуси модели Chery располагают передним приводом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и ожидалось, до рынка ТС добрался самый дорогой и продвинутый автомобиль марки Chery - семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарный болельщик «Динамо-Брест» Вася Пешеход уехал из страны, опасаясь «уголовки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by