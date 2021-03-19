В Беларуси озвучены цены на Chery Tiggo 8 Pro. Для кроссовера обещан и полный привод

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, до рынка ТС добрался самый дорогой и продвинутый автомобиль марки Chery — семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro. На китайский рынок он вышел минувшей осенью как с приставкой Plus в обозначении.





От обычного Tiggo 8 новый флагманский SUV Chery отличается оформлением бамперов, решетки радиатора, фар и задних фонарей (все светодиодные), а также оригинальными колесными дисками и более богатым оснащением. На выбор для Tiggo 8 Pro длиной 4,77 м предусмотрены два бензиновых турбодвигателя и три варианта исполнения.





Уже в начальной комплектации Prestige у кроссовера есть шесть подушек безопасности, отделка салона экокожей, передние датчики парковки, система кругового обзора, электропривод двери багажника, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, круиз-контроль, комплекс систем безопасности, цифровая панель приборов с дисплеем на семь дюймов, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, сенсорная панель управления «климатом» и 18-дюймовые литые диски.





Силовой агрегат такой версии — двухлитровый мотор объемом 2 л, развивающий 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента и работающий в паре с вариатором. Цена — 68 700 рублей. А Tiggo 8 Pro с более мощным 1,6-литровым турбомотором нового поколения (186 л. с. и 275 Нм) с непосредственным впрыском и двойной системой изменения фаз газораспределения располагает 7-ступенчатым «роботом» и идет с пакетами дополнительного оснащения.





С пакетом Speedline (75 900 рублей) в дополнение к оборудованию версии Prestige кроссовер получает противотуманные фары, атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку для смартфона, приборную панель с 12,3-дюймовым экраном и аналогичного размера тачскрин мультимедийной системы. Пакет Dreamline (81 200 рублей) добавляет панорамную крышу с люком и шторкой, наружную подсветку под зеркалами, функции памяти положения водительского сиденья и зеркал, мониторинг слепых зон, анимированный 8-дюймовый дисплей для управления климат-контролем, аудиосистему с 8 динамиками, систему «Стоп/Старт» и хромированную отделку педалей.





В дилерских шоу-румах первые Tiggo 8 Pro появятся в ближайшие две недели. Ближе к концу года для «паркетника» должны предложить полноприводную трансмиссию — к слову, все продающиеся в Беларуси модели Chery располагают передним приводом.