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Легендарный болельщик «Динамо-Брест» Вася Пешеход уехал из страны, опасаясь «уголовки»
Источник материала: Tut.by
Легендарный болельщик брестского «Динамо» Вася Пешеход, который пешком ходил на выездные матчи своей команды, вынужденно покинул Беларусь. Об этом он сообщил 18 марта в своем
В посте он пишет, что вылететь из страны ему пришлось за 24 часа. Причина — опасения, что в отношении него могут возбудить уголовное дело за массовые беспорядки в августе.
Вася Пешеход «пробил» 5 золотых сезонов — значит, посетил все игры команды. На выездные матчи он ходил пешком, без автостопа, без денег, ночуя в лесу, сообщает
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«Друзья, мне пришлось за 24 часа покинуть страну. У меня все будет добро. Подробности позже».
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