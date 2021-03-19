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Один из самых популярных рэперов выступит в Минске через месяц

19.03.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Pharaoh отыграет большое шоу в Минске в поддержку нового альбома Million Dollar Depression, который вышел сегодня. Концерт состоится 15 апреля в столичном Prime Hall.


Фото предоставлено организаторами

Million Dollar Depression — второй полноценный альбом Pharaoh, выпущенный за два года. Если предыдущий диск «Правило» был экскурсом на территорию нуарного синти-попа, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание — с активным использованием гитар, грозным эксцентричным настроением и даже акустическим unplugged-фрагментом.

Pharaoh и его круг соратников (в данном случае это Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE, Konoplev) обеспечили новый уровень экспрессии и внятности в русском рэпе. Раздражение, гнев, черная меланхолия и общение с призраками близких по духу артистов — это те состояния, в которых Pharaoh комфортно эволюционировать.


Фото предоставлено организаторами

Головоломные тексты экстатического характера со сменой темпа, сочетание опасности и фрустрации, открытость к слушателю, который должен познать внутреннее состояние артиста в полной мере, — это Million Dollar Depression, альбом, который для многих перевернет представление о возможностях и горизонтах одного из важнейших русских музыкантов. Послушать новый релиз Pharaoh можно тут.

Концерт популярного рэпера пройдет 15 апреля в минском Prime Hall. Билеты уже в продаже. Цены на них повышаются по мере приближения выступления.

Когда: 15 апреля, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: от 50 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Российский рэпер Pharaoh отыграет большое шоу в Минске в поддержку нового альбома Million Dollar Depression, который вышел сегодня. Концерт состоится 15 апреля в столичном Prime Hall.
 
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