|
В жилом доме в подмосковных Химках прогремел взрыв. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали. В подмосковных Химках в одном из жилых домов прогремел взрыв, о чем
Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в МЧС России около 10:24. По информации источника горели пять квартир. Кроме того, известно об обрушении перегородок и перекрытий между восьмым и девятым этажами. Общая площадь обрушения, согласно данным МЧС, составила порядка 25 кв. метров.
Согласно предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв бытового газа. В частности, рассматриваются две версии: утечка газа и неисправность газового оборудования.
Жильцов двух подъездов в настоящий момент эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
Фото: скриншот видео из Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали. В подмосковных Химках в одном из жилых домов прогремел взрыв, о чем сообщает ТАСС. Сообщение о взрыве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)