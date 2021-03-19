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В жилом доме в подмосковных Химках прогремел взрыв. Есть жертвы

19.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В жилом доме в подмосковных Химках прогремел взрыв. Есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали. В подмосковных Химках в одном из жилых домов прогремел взрыв, о чем сообщает ТАСС. 

Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в МЧС России около 10:24. По информации источника горели пять квартир. Кроме того, известно об обрушении перегородок и перекрытий между восьмым и девятым этажами. Общая площадь обрушения, согласно данным МЧС, составила порядка 25 кв. метров. 

Согласно предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв бытового газа. В частности, рассматриваются две версии: утечка газа и неисправность газового оборудования. 

Жильцов двух подъездов в настоящий момент эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот видео из Instagram 

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По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали. В подмосковных Химках в одном из жилых домов прогремел взрыв, о чем сообщает ТАСС.  Сообщение о взрыве...
 
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