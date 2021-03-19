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Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
Источник материала: ОНТ
Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы. «Шахтёр» и киевское «Динамо» прощаются с турниром.
Донецкий клуб повторно проиграл «Роме» — 1:2. А киевляне вновь уступили испанскому «Вильярреалу» – 0:2. Дальше проходит «Манчестер Юнайтед», победивший в гостях «Милан» (1:0). Главная сенсация произошла в Загребе, где местное «Динамо» после поражения в первой игре, дома разгромило английский «Тоттенхэм» (3:0) и пробилось в следующий раунд. 19 марта пройдет жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы. «Шахтёр» и киевское «Динамо» прощаются с турниром. Донецкий клуб повторно проиграл «Роме» — 1:2. А...
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