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На страже спокойствия: МЧС запатентовало инновационный огнетушитель

19.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На страже спокойствия: МЧС запатентовало инновационный огнетушитель

Полноценный сон должен быть спокойным! А чтобы люди спали без тревог, спасатели дежурят и день и ночь. И находят новые способы сделать жизнь безопаснее.

На днях запатентовали новое изобретение Университета гражданской защиты МЧС – это «Переносной огнетушитель». Разработка курсанта и преподавателя позволяет эффективно использовать весь порошковый состав для тушения огня. 

Ранее проект уже стал победителем конкурса «100 идей для Беларуси». Его признали лучшим в номинации «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций».

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Полноценный сон должен быть спокойным! А чтобы люди спали без тревог, спасатели дежурят и день и ночь. И находят новые способы сделать жизнь безопаснее. На днях...
 
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