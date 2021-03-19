На страже спокойствия: МЧС запатентовало инновационный огнетушитель

Источник материала: ОНТ

Полноценный сон должен быть спокойным! А чтобы люди спали без тревог, спасатели дежурят и день и ночь. И находят новые способы сделать жизнь безопаснее.

На днях запатентовали новое изобретение Университета гражданской защиты МЧС – это «Переносной огнетушитель». Разработка курсанта и преподавателя позволяет эффективно использовать весь порошковый состав для тушения огня.

Ранее проект уже стал победителем конкурса «100 идей для Беларуси». Его признали лучшим в номинации «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram