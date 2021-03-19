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Испытать эмоции закулисья: в Бресте зрителям в честь Дня театра предложили пройти квест
Источник материала: ОНТБресте зрителям в честь Дня театра предложили пройти квест" class="one-news__figure-img">
Испытать эмоции закулисья: в Бресте День театра решили отметить заранее и пригласили зрителей провести «Ночь в театре». Гости при этом не знали, что их ожидает.
Идея настолько понравилась любителям театра, что билеты были раскуплены за час. Главными условиями участия в театральной ночи был совершеннолетний возраст и дресс-код – только чёрный и никаких ярких оттенков.
Гостям предложили пройти квест по лабиринтам закулисья и испытать эмоции, присущие актёрам: любовь, страсть, разочарование и слёзы. Попробовать себя в роли режиссёра или сыграть роль. На каждом этапе участники выполняли задания и отвечали на вопросы театрального мира. Самый мистический момент – путешествие под сцену, где «живут» души сыгранных персонажей. Эмоций хватило всем.
«Ночь в театре» – проект Брестского академического – это новая форма общения со своим зрителем. Теперь авторы ждут обратной связи и готовы встречаться еще.
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Испытать эмоции закулисья: в Бресте День театра решили отметить заранее и пригласили зрителей провести «Ночь в театре». Гости при этом не знали, что их ожидает. ...
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